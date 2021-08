iPad : la prochaine génération pourrait être fabriquée avec un alliage de titane

Apple pourrait bientôt améliorer la solidité de ses tablettes iPad grâce à un nouvel alliage de titane, qui viendrait remplacer l’aluminium actuel. Cela permettrait de rendre les tablettes plus rigides et donc plus difficiles à plier.

Les derniers iPad Pro ne sont pas bien connus pour leur conception robuste. En effet, ceux-ci sont fabriqués en aluminium et ils ont tous quelques points faibles qui peuvent les faire plier très facilement. Apple pourrait corriger ce problème dans la prochaine génération, si l’on en croit un rapport de DigiTimes.

En effet, selon un nouveau rapport, Apple pourrait fabriquer les futurs iPad avec un châssis en alliage de titane, remplaçant entièrement la construction en aluminium. Un châssis en titane serait nettement plus résistant aux rayures que le châssis en aluminium des modèles d'iPad de ces dernières années, en plus de permettre aux iPad de mieux résister aux pliures involontaires.

Les futurs iPad pourraient remplacer l’aluminium par un alliage en titane

Selon DigiTimes, un nouvel iPad pourrait utiliser « un châssis en alliage d'aluminium qui sera traité par PVD (Dépôt physique par phase vapeur). Les sources ont également révélé qu'Apple envisage également d'équiper les iPad d'un châssis métallique à base de titane, mais les coûts élevés pour le faire pourraient ne pas être économiques pour le moment ».

Comme les coûts de fabrication de ses iPad avec un alliage en titane sont encore vraisemblablement très élevés, il se pourrait qu’Apple se contente de l’aluminium pendant encore quelques générations avant de passer au nouveau matériau. Ainsi, on s’attend notamment à ce que l’iPad mini 6 propose également de l’aluminium, même s’il va subir une refonte importante de son design. En effet, la petite tablette offrira un écran de 8,3 pouces, les bordures seront plus fines, le bouton home sera supprimé et le lecteur d’empreintes digitales Touch ID sera déplacé sur la tranche.

Apple pourrait présenter sa nouvelle tablette lors d’un événement en septembre prochain, qui aurait lieu une semaine après le lancement des nouveaux iPhone 13. Il faudra donc encore patienter quelques semaines avant d’en savoir plus.

Source : DigiTimes