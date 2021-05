Samsung dévoile les Galaxy Tab S7 FE et A7 Lite, deux tablettes bien équipées et à prix plancher

Samsung officialise en même temps deux nouvelles tablettes : les Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite. Si leurs capacités diffèrent du tout au tout, elles possèdent néanmoins un point commun : proposer un appareil à un prix plancher, chacune dans son terrain de jeu, bien entendu.

Depuis quelques mois, le marché des tablettes connaît un regain d'intérêt auprès des utilisateurs. Très logiquement, les constructeurs, qu'il s'agisse d'Honor, de Xiaomi ou d'Apple, sortent de leurs cartons de nouvelles itérations de leurs précédents modèles. Et Samsung, l'un des leaders du marché, n'échappe pas à la règle.

Après les récents lancements des Galaxy S21, A32, A52 et A72, le géant sud-coréen s'attaque donc désormais au marché des tablettes. À défaut de renouveler totalement sa gamme, le constructeur a décidé de lui adjoindre deux nouveaux modèles : les Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite font leur apparition. Nous avons pu très rapidement les prendre en main et vous disons tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet.

Galaxy Tab S7 FE : Samsung lance une version abordable de l'excellente S7+

Avec sa Galaxy Tab S7 FE, Samsung adopte une politique similaire à celle développée l'an dernier avec le S20 FE. Le constructeur sud-coréen propose une déclinaison moins chère que la Tab S7+, en omettant au passage certains composants “premium”. En guise de SoC, on bénéficie donc d'un Snapdragon 750G, là où la S7+ profite d'un Snadragon 865+. La mémoire a été légèrement revue à la baisse, puisqu'on profite de 4 ou 6 G0 de RAM en fonction du modèle, au lieu de 6 ou 8 Go pour la Tab S7+. En revanche, sa batterie de 10090 mAh est identique à celle de la S7+.

Côté écran, la Galaxy S7 FE est équipée d'une dalle de 12,4″ tout comme la S7+, mais il y a tout de même une baisse de gamme : on passe ainsi d'une technologie Amoled dans le cas de la grande sœur à un écran LCD dans celui de la petite sœur. La Tab S7 FE, qui pèse 608 grammes, est équipée de 2 haut-parleurs Dolby Atmos et de 3 micro. Le premier est situé sur le côté, le deuxième sur le haut de l'appareil, tandis que le troisième est localisé à l'arrière, du côté du bloc optique de la tablette.

Livrée avec un S Pen, celui peut se ranger dans la cover (au niveau de la pliure, entre la partie séparant l'écran du clavier). Si celui-ci possède les mêmes caractéristiques que le stylet de la S7+, il n'est cependant pas connecté comme le S Pen Pro qui permet de relier l'accessoire à un smartphone en Bluetooth comme le Galaxy Note.

La Galaxy Tab S7 FE est commercialisée dans deux versions :

l'édition équipée de 64 Go de stockage et de 4 Go de RAM s'affiche au prix de 669 €

s'affiche au prix de la version nantie de 128 Go d'espace de stockage et de 6 Go de RAM est quant à elle vendue 719 €

La tablette sera disponible à partir du 18 juin 2021. Pour toute précommande effectuée à compter du 27 mai, Samsung offre soit le clavier slim, soit les écouteurs Galaxy Buds noirs.

Galaxy Tab A7 Lite : la digne remplaçante de la Tab A8

Passons maintenant à la Tab A7 Lite. C'est bien évidemment d'un produit beaucoup moins onéreux dont il s'agit, puisque cette tablette sous Android 11 / One UI 3.1 passe sous la barre des 200 euros. L'appareil prend la suite de la Tab A8, dont la commercialisation s'arrête ce mois-ci. Malgré une taille globale similaire à cette dernière, on dispose d'une surface d'affichage plus grande de 16%. Les bordures de l'écran sont également plus fins que sur le précédent modèle de tablette.

En termes de processeur, on bénéficie d'un Mediatek MT8768T, le même qui équipe la tablette Honor X7 sortie il y a quelques semaines. Prix plancher oblige, on trouve seulement deux haut-parleurs, mais tout de même une prise Jack et un connecteur USB-C pour la charge rapide 15 W. Samsung inclut d'ailleurs dans la boîte de la A7 Lite un chargeur rapide de 16,75 W. Quant à la batterie, il s'agit d'un accumulateur de 5100 mAh.

La tablette pèse entre 366 et 371 grammes en fonction du modèle retenu. Car il y a bien deux modèles de Galaxy A7 Lite disponibles :

une édition connectée en Wi-Fi uniquement et qui est commercialisé au prix de 179 €

uniquement et qui est commercialisé au prix de une version qui profite d'une connexion 4G et qui est vendue 219 €

Enfin, notez que pour protéger ses nouvelles tablettes, 4 “book covers” sont disponibles : mystic black, mystic silver, mystic green ou mystic pink. Prix de celles-ci ? 69,99 €.