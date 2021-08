Galaxy Tab S8 : Samsung miserait sur le Snapdragon 898 à la place de l’Exynos 2200

Les Galaxy Tab S8, les prochaines tablettes haut de gamme de Samsung, seraient alimentées par le Snapdragon 898 de Qualcomm en lieu et place de l'Exynos 2200, révèle un informateur réputé. Dans la foulée, le leaker a révélé la taille des batteries intégrées au sein des ardoises ainsi que la technologie de recharge rapide qui sera proposée.

L'an dernier, Samsung a levé sur les Galaxy Tab S7, une nouvelle génération de tablettes Android destinées à rivaliser avec l'iPad Pro d'Apple. La gamme a rencontré un succès tonitruant, notamment en Corée du Sud. Fort logiquement, le chaebol a lancé plusieurs autres déclinaisons plus abordables, dont les Galaxy Tab S7 FE et les Galaxy Tab A7 Lite.

Désormais, Samsung se prépare à lancer les Galaxy Tab S8, les successeurs directs des Galaxy Tab S7. D'après les informations obtenues par Ice Universe, célèbre informateur du monde de la technologie, le fabricant sud-coréen souhaiterait alimenter les trois tablettes de la gamme avec un SoC Snapdragon 898, le futur chipset haut de gamme de Qualcomm.

Lancement début 2022 avec une recharge rapide 45W

Samsung ne miserait par sur l'Exynos 2200, un SoC maison avec un GPU AMD RDNA en développement dans ses laboratoires, ni sur un SoC Qualcomm d'ancienne génération. Dans ces conditions, le constructeur aurait choisi de décaler le lancement des Galaxy Tab S8 de plusieurs mois, probablement jusqu'au premier trimestre 2022.

En effet, le lancement du Snapdragon 898 est prévu en décembre prochain. Pour mémoire, les Galaxy Tab S7 étaient sorties en été 2020. Il n'est pas impossible que la pénurie de puces informatiques, qui frappe toute l'industrie de l'électronique soit responsable de ce changement de plan. Aux dernières nouvelles, Samsung procéderait aussi de la sorte avec les Galaxy S22. Les futurs smartphones haut de gamme auraient droit à un Snapdragon 898 dans la plupart des pays. Seule une poignée limitée de régions se retrouveront avec l'Exynos 2200.

Dans un autre tweet, Ice Universe annonce l'intégration d'une technologie de recharge rapide de 45W sur les trois éditions de la gamme : la Tab S8, la Tab S8+ et la Tab S8 Ultra. La recharge rapide 45W était déjà présente sur les Tab S7. Enfin, il annonce les tailles des batteries. On trouverait un accumulateur de 8,000 mAh sur l'édition standard, une batterie de 10,090 mAh sur la version + et une batterie de 11,500 mAh sur la Tab S8 Ultra.

Source : GSMArena