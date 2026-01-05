Samsung Galaxy Tab A11 : la tablette passe à prix sacrifié mais pour quelques heures, vite !

Sortie il y a quelques mois à 179,99€, la Samsung Galaxy Tab A11 voit son prix fondre pour ce début d’année. Vous pouvez vous l’offrir à seulement 119,99€ en cumulant la promotion en cours avec l’offre de remboursement. C’est une affaire, mais il va falloir faire vite !

Vous cherchez une tablette tactile abordable mais qui embarque tout de même de bonnes caractéristiques ? La Samsung Galaxy Tab A11 offre un excellent rapport qualité-prix. Et à l’approche des Soldes, son prix devient encore plus intéressant puisqu’elle passe à 149,99€ au lieu de 179,99€ sur Boulanger. C’est déjà une bonne offre pour ce modèle récent. Mais ça n’est pas tout !

Jusqu’au 6 janvier 2026 inclus, Samsung propose une offre de remboursement de 30€ pour l’achat d’une Galaxy Tab A11 (voir les conditions ici). Elle vous revient donc à 119,99€. C’est un prix sacrifié, mais il va falloir faire vite car demain il sera trop tard !

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab A11 ?

La Galaxy Tab A11 est un modèle d’entrée de gamme qui n’a pas à rougir de sa fiche technique. Côté design, elle garde les lignes premium des tablettes Samsung en adoptant un look moderne et épuré.

Sous le capot, ce modèle est doté d’un processeur MediaTek Helio G99 couplé à 4 Go de RAM. C’est une configuration suffisante pour les usages du quotidien.Vous disposez également d’un espace de stockage de 64 Go.

L’écran LCD de 8,7 pouces profite par ailleurs d’une résolution de 1340 x 800 pixels et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. C’est donc une tablette fluide qui vous permettra de profiter de vos contenus dans les meilleures conditions.

La Samsung Galaxy Tab A11 est équipée d’un capteur arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP. Enfin, avec sa batterie de 5100 mAh, vous profitez d’une autonomie confortable.