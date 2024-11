Samsung dévoile une percée technologique qui promet des portraits nocturnes plus lumineux

La photographie mobile s'apprête à franchir un nouveau cap. Samsung vient de présenter une innovation technologique baptisée ALoP (All Lenses on Prism) qui pourrait transformer la façon dont nous prenons des photos de portrait dans des conditions de faible luminosité.

Traditionnellement, les modules photographiques des smartphones souffraient d'une limitation technique : augmenter la luminosité d'un objectif signifiait aussi augmenter sa taille. Mais Samsung vient de bouleverser cette équation avec sa technologie ALoP.

Au lieu de disposer verticalement les lentilles, comme dans les systèmes actuels, Samsung les positionne horizontalement, utilisant un prisme pour rediriger la lumière vers le capteur. Le résultat ? Un objectif plus lumineux sans augmentation significative de l'épaisseur du module photo.

Des performances techniques prometteuses

Les premiers résultats sont prometteurs. L'objectif développé par Samsung offre une ouverture de f/2.58 à 80 mm, surpassant le f/2.8 de l'iPhone 15. Cette configuration permettrait de capturer des portraits nocturnes avec significativement moins de bruit numérique.

Plus impressionnant encore, le nouveau module serait 22 % plus court que les systèmes actuels. Une prouesse qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités : imaginez deux téléobjectifs dans un même smartphone sans compromettre son design élégant.

Cette innovation n'est pas qu'une simple amélioration incrémentale. C’est une importante optimisation pour les composants photographiques mobiles. La capacité de créer un objectif plus lumineux sans sacrifice dimensionnel pourrait révolutionner la photographie sur smartphone.

Pour l’instant, Samsung reste prudent et qualifie cette technologie de « solution pour les téléobjectifs du futur ». Les experts tablent sur une possible intégration dans un smartphone aux alentours de 2025, et non avant. Rien ne dit que le Galaxy S25 Ultra adoptera une telle technologie. Il n’est pas rare de voir certains fabricants chinois se ruer sur ces nouvelles innovations. Chez Samsung, il faudra très probablement attendre les prochains Galaxy S26 Ultra en 2026.

Des constructeurs comme Oppo et Apple explorent également de nouvelles architectures de modules photographiques, chacun cherchant à repousser les limites du possible. Il reste maintenant à voir quel fabricant va sortir du lot en photo au cours des prochaines années, puisqu’il devient aujourd’hui de plus en plus difficile de les départager en photo.