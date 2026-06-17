Le Galaxy S26 Ultra n’a que quelques mois, mais Samsung le brade déjà avec une remise de plusieurs centaines d’euros

Samsung propose déjà une grosse réduction sur le Galaxy S26 Ultra. Grâce à plusieurs remises qu’il est possible de cumuler, le smartphone est disponible dès 869 € au lieu de 1 369 €.

Galaxy S26 Ultra

Cette offre concerne les trois capacités de stockage disponibles. Le constructeur applique d’abord une remise immédiate, à laquelle s’ajoute une réduction supplémentaire via le code promotionnel MYS26F. Enfin, une remise additionnelle est accordée aux acheteurs qui choisissent un règlement via PayPal ou Floa.

Récapitulatif de l’offre :

  • Une remise de base de 50 € sur les trois versions
  • 250 € de remise sur les versions 256 Go et 512 Go avec le code MYS26F
  • 350 € de remise sur le modèle 1 To avec le code MYS26F
  • 200 € de réduction supplémentaire en payant par PayPal ou Floa

Dans le détail, le Galaxy S26 Ultra 256 Go revient à 869 € au lieu de 1 369 €, ce qui représente 500 € d’économie. La version 512 Go passe à 1 069 € contre 1 569 € habituellement. Quant au modèle 1 To, il profite de la réduction la plus importante avec un tarif ramené à 1 269 € au lieu de 1 869 €.

Samsung va plus loin en proposant plusieurs autres avantages. Un bonus de reprise de 50 € est notamment proposé dans le cadre de la reprise de certains anciens smartphones Galaxy. Le constructeur propose également des remises sur plusieurs accessoires de l’écosystème Galaxy, notamment les Buds, les Galaxy Watch ou encore les coques de protection.

Le Galaxy S26 Ultra : Samsung ne fait aucune concession

Samsung concentre ses meilleures innovations sur le Galaxy S26 Ultra. Il embarque un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Son processeur est une version modifiée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 spécialement pour le S26 Ultra. Il est accompagné de 12 Go de mémoire vive sur les versions 256 et 512 Go. Le modèle 1 To bénéficie quant à lui de 16 Go de RAM.

La partie photo est l’un des grands atouts du smartphone. Samsung y propose un capteur principal de 200 MP épaulé par un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs : un premier module de 10 MP avec zoom optique 3x et un second de 50 MP dédié au zoom optique 5x (périscope).

Sa batterie de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 60 W. Enfin, le Galaxy S26 Ultra conserve le S Pen emblématique de la gamme pour les amateurs de dessins et de prises de note. Le smartphone tourne sous One UI 8.5 basé sur Android 16. Samsung annonce 7 ans de mises à jour système et de sécurité.


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