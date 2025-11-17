Le Samsung Galaxy S26 Ultra aura bien plus de RAM que son prédécesseur, mais vous n’y aurez pas droit

Finalement, la bonne nouvelle concernant la quantité de RAM intégrée au Galaxy S26 Ultra ne devrait pas concerner beaucoup d'utilisateurs. En effet, cette version bien spécifique devrait être réservée à certains marchés bien précis, très exigeants sur cet aspect.

Samsung aurait bien besoin d'une victoire en ce moment. Après un revirement de stratégie à la dernière minute qui a complètement bouleversé son lineup de sortie pour les Galaxy S26, couplé à quelques décisions controversées notamment sur le processeur qui propulsera les smartphones, l'attente n'est pas vraiment à son point culminant pour cette génération. Aussi, nous avions particulièrement bien accueilli la nouvelle qui annonçait l'arrivée d'une RAM plus rapide, jusqu'à 16 Go sur le modèle Ultra.

Mais il semblerait que l'on ait crié victoire trop vite. En effet, le leaker UniverseIce, déjà à l'origine de la fuite susmentionnée, est revenu aujourd'hui sur ses propos pour les clarifier. Oui, le Galaxy S26 Ultra aura bien droit à 16 Go de RAM… mais pas partout. En l'occurrence, il y a même de fortes chances que les utilisateurs n'y aient pas droit. Selon lui, seuls quelques marchés très exigeants sur la question, comme la Chine, pourront en profiter.

Sur le même sujet – Samsung Galaxy S26 Ultra : ce choix controversé du constructeur va diviser les utilisateurs, pourtant c’est probablement une bonne nouvelle

Pas de 16 Go de RAM pour le Galaxy S26 Ultra en Europe

Autrement dit, le Galaxy S26 Ultra devrait être disponible en Europe sous ses 3 versions habituelles : 12 Go de RAM avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Les modèles standard et Plus, quant à eux, devraient tous deux proposer 12 Go de RAM avec 256 Go et 512 Go de stockage. Le leaker ne revenant pas sur ces propos, il est toutefois probablement que les smartphones bénéficient de la RAM plus rapide annoncée précédemment.

Cette décision était finalement prévisible. Il est certain que les utilisateurs chinois, pour ne citer qu'eux, ont généralement droit à des smartphones avec plus de RAM. Comme le note UniverseIce, Huawei va jusqu'à proposer 20 Go de RAM sur ses Mate 80 à venir, tandis que le modèle standard débutera à 16 Go de RAM, ce qui est d'ailleurs le cas chez plusieurs constructeurs chinois. “Samsung n'est pas prêt d'offrir davantage de RAM aux utilisateurs, car TM Roh souhaite générer davantage de profits”, analyse UniverseIce.