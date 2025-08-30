L’Exynos 2600 impressionne sur benchmark, de bon augure pour le Galaxy S26

L'Exynos 2600 sera-t-il aussi performant que le Snapdragon 8 Elite 2 ? Ce benchmark de la puce de Samsung, attendue sur les smartphones de la série Galaxy S26, nous laisse espérer.

Samsung aurait-il rattrapé son retard sur Qualcomm ? Après un Exynos 2400 plutôt décevant et un Exynos 2500 arrivé trop tard pour équiper les Galaxy S25, le constructeur est attendu au tournant avec son Exynos 2600, qui pourrait être la première puce gravée en 2 nm du marché. Un benchmark provenant de l'outil Geekbench nous invite en tout cas à l'optimisme quant aux performances de ce SoC.

L'Exynos 2600 y obtient un score de 3 309 en single-core et de 11 256 en multi-core. De très bons résultats, qui lui permettent de surpasser l'actuel Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, référence de l'industrie si l'on exclut les puces d'Apple, exclusives à ses propres produits. À titre de comparaison, les Galaxy S25 varient entre 2 700 et 2 865 en moyenne en single-core et entre 9 300 et 9500 en multi-core.

L'Exynos 2600 à la hauteur du Snapdragon 8 Elite 2 ?

Bien sûr, le Snapdragon 8 Elite 2 n'est plus très loin (une annonce est attendue en octobre) et devrait profiter d'un boost de performances, comme nous l'indique un benchmark du OnePlus 15. Mais l'Exynos 2600 ne devrait pas être ridicule en comparaison. La prochaine puce haut de gamme de Samsung repose sur une architecture CPU 10 cœurs, avec un cœur très haute performance cadencé à 3,80 GHz, trois cœurs à 3,26 GHz et six cœurs à 2,76 GHz.

De précédents rapports faisaient état d'une intégration de l'Exynos 2600 dans les Galaxy S26. Peut-être pas dans tous les marchés en fonction des capacités de production de Samsung, mais si c'est le cas, l'Europe fait partie des territoires où c'est l'Exynos qui est livré. Il est aussi possible que le modèle Ultra embarque le Snapdragon 8 Gen 2, et que les autres smartphones de la série (S26 et S26 Edge, si le S26+ est supprimé) disposent de l'Exynos 2600.

Ici, le benchmark ne nous indique pas le modèle de smartphone qui a été testé. C'est assez inhabituel. Récemment, nous avions par exemple repéré le benchmark de ce qu'on sait être le Galaxy S26 Edge sous Snapdragon 8 Elite 2, qui présente d'ailleurs des performances très similaires à l'appareil mystère sous Exynos 2600.