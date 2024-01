Galaxy S24 vs iPhone 15 : quel est le meilleur smartphone petit format ?

Un nouveau smartphone « compact » vient de faire son arrivée sur le marché : le Galaxy S24. C’est donc l’occasion de le comparer à l’un des appareils petit format le plus populaire de l’année : l’iPhone 15 d’Apple. Voici toutes les différences entre les deux smartphones.

Comme à son habitude, Samsung vient de lancer en ce début d’année une nouvelle série de smartphones : les Galaxy S24. Le plus petit modèle, le Galaxy S24, vient se mesurer directement à l’iPhone 15 d’Apple. C’est donc l’occasion pour nous de venir comparer ces rivaux dont nous entendrons beaucoup parler au cours des prochains mois.

Avec leur format qui s’approche des 6 pouces, les smartphones font partie des modèles haut de gamme les plus petits du marché. Ils ciblent donc le même public, mais proposent bien une expérience assez différente. Puisqu’il est parfois difficile de s’y retrouver avec le jargon technique, nous allons expliquer en détail chaque aspect des deux appareils.

Les fiches techniques du Galaxy S24 et de l’iPhone 15

Voici un résumé des spécifications techniques des deux smartphones. Nous analyserons ces caractéristiques plus en détail dans la suite de cet article.

Galaxy S24 iPhone 15 Chipset Samsung Exynos 2400 Apple A16 Bionic Ecran 6,2 pouces

OLED FHD+

1-120 Hz LTPO

2600 nits maxiumum

Gorilla Glass Armor 6,1 pouces

OLED FHD+

60 Hz

2000 nits maxiumum

Ceramic Shield 5G Oui Oui RAM 8 ou 12 Go LPDDR5X 6 Go LPDDR5 Batterie 4000 mAh

Recharge rapide filaire 25W

Recharge rapide sans fil 15W 3349 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil 15W (MagSafe) Photo Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 10 MP (zoom optique 3X) Capteur principal 48 MP

Ultra grand-angle 12 MP Selfie 12 MP f/2,2 12 MP Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68 Stockage 128, 256 Go 128, 256, 512 Go OS Android 14 + One UI 6.1 iOS 17 Dimensions 147 x 70,6 x 7,6 mm

167g 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

171g MicroSD Non Non

Design : deux salles deux ambiances

Le Galaxy S24 et l’iPhone 15 adoptent cette année encore un design quasiment identique à leur prédécesseur. Il s’agit là d’une véritable stratégie pour les deux fabricants, qui préfère miser sur une formule déjà éprouvée et appréciée par les utilisateurs plutôt que d’apporter des modifications trop risquées.

Le Galaxy S24 devient légèrement plus grand que le Galaxy S23, un peu moins large et perd un petit gramme sur la balance. Il peut désormais compter sur des dimensions de 147 x 70,6 x 7,6 mm pour un poids de 167 grammes. Il est donc un peu plus compact que son concurrent à la pomme, l’iPhone 15 mesurant 147,7 x 71,6 x 7,8 mm pour 171 grammes.

Les Galaxy S24 et iPhone 15 ne bénéficient pas du nouvel alliage en titane des modèles les plus chers, et misent plutôt sur des cadres en aluminium. Le modèle de Samsung devrait s’avérer légèrement plus résistant grâce à son nouveau verre Gorilla Glass Armor, notamment contre les rayures et les chutes, mais le Ceramic Shield d’Apple n’a pas grand-chose à envier à son rival. Les deux smartphones sont aussi certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Avec son poids et ses dimensions inférieures, le Galaxy S24 est ici notre préféré. Évidemment, le design est une catégorie très subjective, donc on vous laissera juger qui tire son épingle du jeu ici.

Écran : Samsung l’emporte haut la main

L’écran du Galaxy S24 est beaucoup plus ambitieux que la génération précédente. Samsung a non seulement augmenté sa taille, qui passe à 6,2 pouces, mais aussi ses spécifications. Il s’agit désormais d’une dalle OLED M13, la même génération que l’on retrouve sur le modèle Ultra. Il adopte enfin la technologie LTPO, qui lui permet de changer dynamiquement son taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché. Samsung promet également une luminosité de 2600 nits, 48% de plus que le Galaxy S23, mais hérite de sa définition FHD+ (2340 x 1080 pixels).

L’écran de l’iPhone 15 est lui aussi de très bonne facture, mais il est beaucoup moins avancé que celui de son rival. Tout d’abord, celui-ci est un peu plus petit, à 6,1 pouces, malgré des dimensions similaires. La dalle est donc entourée de bordures un peu plus épaisses. L’iPhone 15 adopte la pilule des modèles Pro, contre un simple poinçon moins distrayant sur le Galaxy S24.

Apple mise aussi sur une dalle OLED, mais se contente d’un taux de rafraichissement 60 Hz très classique, et d’une luminosité maximum inférieure de 2000 nits. La définition est cependant légèrement supérieure, à 2556 x 1179 pixels.

Sur la partie écran, Samsung est donc loin devant Apple. L’écran du Galaxy S24 est non seulement plus fluide grâce au 120 Hz, moins énergivore grâce à sa dalle plus récente, mais également plus lumineuse. Le Galaxy S24 remporte donc cette manche.

Performances : une puissance équivalente, mais…

Les smartphones de la série Galaxy S24 n’utilisent pas tous le même processeur. Si Samsung a conservé la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, pour le modèle Ultra, le Galaxy S24 est repassé sur une puce Exynos 2400 de Samsung. Cette dernière n’est pas tout à fait à la hauteur du Snapdragon, mais les smartphones d’Apple n’utilisent pas non plus tous le même processeur. Si l’iPhone 15 Pro a droit à une puce A17 Pro surpuissante, l’iPhone 15 se contente de la génération précédente, l’Apple Bionic A16.

Les puces Exynos jouissent d’une mauvaise réputation, notamment à cause des différences de performances des anciennes générations par rapport à leurs équivalents chez Qualcomm. Cependant, Samsung assure cette fois-ci avoir appris de ses erreurs, et il semble que ce soit effectivement le cas.

Sur le benchmark Geekbench 6, l’Exynos 2400 obtient un score d’environ 2200 points sur un cœur, et d’environ 6900 points sur tous les cœurs. On est donc effectivement très proche du Snapdragon 8 Gen 3. La puce A16 de l’iPhone 15 est donc toujours un peu plus puissante sur un cœur, avec environ 2550 points, mais se fait distancer en multicœur, puisqu’elle n’atteint qu’environ 6350 points.

Évidemment, ces scores ne dépeignent ici que la puissance brute des appareils, et non leurs performances réelles. Au quotidien, vous ne remarquerez probablement pas vraiment de différences entre les deux appareils sur des tâches simples. C’est surtout en jeu que les deux appareils se montreront très différents. Grâce à son écran 120 Hz, les jeux seront beaucoup plus fluides sur le Galaxy S24 que sur son rival, qui ne pourra afficher que 60 FPS au maximum.

Côté connectivité, le Galaxy S24 prend une légère avance sur son concurrent. L’iPhone 15 est toujours limité au Wi-Fi 6, et n’est même pas compatible Wi-Fi 6E, qui est réservé aux modèles Pro. Le Galaxy S24 a, lui, droit à la nouvelle norme Wi-Fi 7 qui vient tout juste d’être finalisée au début de l’année. Celle-ci promet non seulement des débits stratosphériques, mais surtout beaucoup plus de stabilité.

Puisqu’il est non seulement meilleur en gaming avec la possibilité d’afficher plus d’images par seconde, mais profite également de débits Internet plus élevés, le Galaxy S24 remporte cette manche.

Batterie : une recharge un peu plus rapide chez Samsung

Le Galaxy S24 et l’iPhone 15 ne sont pas les appareils les plus autonomes du marché, mais ils sont tout de même assez endurants pour tenir plus d’un jour sur une seule charge avec une utilisation classique.

Samsung a cette fois-ci augmenté la capacité de la batterie de son smartphone, qui peut désormais compter sur 4000 mAh. C’est plus que l’iPhone 15 et ses 3 349 mAh. Dans les faits, les deux smartphones proposent une autonomie assez similaire malgré la batterie plus grande chez Samsung, notamment grâce à l’excellente optimisation d’iOS. C’est aussi à cause de l’écran 120 Hz du Galaxy S24, qui consommera plus d’énergie malgré l’introduction de la technologie LTPO.

Le Galaxy S24 a cependant un avantage de taille sur la recharge rapide. Le Galaxy S24 est compatible avec une puissance maximale de 25W en filaire, contre 20W pour l’iPhone 15. Si cette différence peut sembler insignifiante, les smartphones ne se rechargent pas du tout à la même vitesse. Comptez environ 1 heure et 15 minutes pour le Galaxy S24, contre 1h45 pour l’iPhone 15.

Les deux appareils sont compatibles avec la recharge rapide sans fil 15W, mais l’iPhone a l’avantage d’avoir des aimants pour les accessoires MagSafe et la norme Qi2. Le Galaxy S24 se rechargeant plus vite que l’iPhone 15, nous donnons ici le point au smartphone de Samsung.

Appareil photo : deux ou trois caméras

Cela fait maintenant quelques années que Samsung n’a pas touché à la configuration photo de ses petits Galaxy S, et le Galaxy S24 doit une fois de plus compter sur les mêmes 3 caméras que les générations précédentes. On retrouve un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X.

L’iPhone 15 a lui profité d’un nouveau capteur de 48 MP, qui est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Avec seulement 2 caméras, le smartphone ne propose aucun zoom optique en dehors du zoom hybride 2X offert par la caméra principale. Le Galaxy S24 se veut donc bien plus polyvalent, mais cela ne veut pas forcément dire que les clichés sont plus qualitatifs.

Sur DXOMARK, l’iPhone 15 a obtenu un score photo de 145 malgré seulement deux capteurs. C’est bien plus que le Galaxy S23, qui n’a récolté que 133 points. Le point revient donc ici à l’iPhone 15, qui arrive à surpasser son rival grâce à de meilleurs capteurs plus avancés et un meilleur traitement de l’image.

Logiciel : un peu plus de mises à jour chez Samsung

iOS et Android ont longtemps séparé les utilisateurs de smartphones, créant même une petite « guerre » entre ceux-ci. Aujourd’hui, les deux systèmes d’exploitation ne sont pas si différents l’un de l’autre. iOS 17 et Android 14 proposent un grand nombre de fonctionnalités similaires, voire identiques.

Cependant, on retrouve tout de même toujours certaines fonctionnalités exclusives sur chacun d’eux. Que ce soit iMessage, les SOS d’urgence par satellite ou NameDrop sur iOS ou encore DeX, la possibilité de créer plusieurs profils et le multitâche sur Android, certaines options pourraient bien vous faire pencher pour l’un ou pour l’autre.

Les Galaxy S24 se veulent différent des autres smartphones Android grâce à leur nouvelle IA intégrée, Galaxy AI. Celle-ci est par exemple capable de résumer ou traduire des articles web en un clic, adapter ou traduire des messages écrits selon le registre choisi, traduire des appels téléphoniques en direct avec une voix artificielle, chercher des renseignements sur un lieu ou un objet en le sélectionnant sur l’écran mais aussi transcrire des réunions ou des notes avec précision et proposer des résumés.

Android vous offrira aussi surtout plus de personnalisation et une compatibilité avec un plus grand nombre d’appareils tiers, tandis qu’iOS voudra vous pousser à acheter d’autres appareils d’Apple pour avoir accès à des fonctionnalités intéressantes telles que Continuité. Cette fonction permet par exemple d’entreprise une tâche sur un appareil et de la finir sur un autre de manière transparente.

Au niveau du suivi logiciel, Samsung a revu sa stratégie cette année en annonçant un support étendu à 7 ans, ce qui signifie que le smartphone devrait recevoir Android 21 dans quelques années. Vous devrez donc profiter des dernières nouveautés et fonctionnalités tout au long de la durée de vie de l’appareil. Samsung fait donc qu’Apple, qui ne propose historiquement que 5 à 6 mises à jour d’iOS sur ses appareils. Cependant, rappelons que nous avons déjà vu le fabricant américain déployer des correctifs de sécurité d’urgence jusqu’à 10 ans après la sortie de certains smartphones.

Le Galaxy S24 offre donc un suivi logiciel un peu plus long, et Apple un écosystème plus intelligent, à condition de posséder d’autres appareils de la marque. Votre choix dépendra donc ici de vos préférences, ou des fonctionnalités qui vous intéressent le plus sur chacun des systèmes d’exploitation.

Prix : Samsung est moins cher à tous les niveaux

Malgré la réduction de prix dont a pu bénéficier la série iPhone 15 par rapport à la génération précédente, ce n’est pas encore assez pour inquiéter Samsung. Le géant coréen s’est aligné sur son concurrent et a également baissé les tarifs sur cette génération, rendant son Galaxy S24 un peu plus abordable que le smartphone à la pomme.

Le Galaxy S24 est disponible à partir de 899 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est une réduction de pas moins de 60 euros par rapport au Galaxy S23. L’iPhone 15 est lui vendu à partir de 969 euros avec 128 Go de stockage, soit 70 euros supplémentaires.

Samsung fait aussi mieux que son rival en vendant la version avec 256 Go de stockage à 969 euros, tandis qu’il faut débourser pas moins de 1099 euros pour un iPhone 15 avec la même capacité de stockage. Apple commercialise néanmoins un autre modèle avec 512 Go de stockage à 1349 euros, contrairement à Samsung.

Pour ce qui est des coloris, l’iPhone 15 offre un large choix de teintes : bleu, rose, jaune vert et noir. Le choix des couleurs est cependant plus large chez Samsung, avec du jaune, du violet, du vert, du gris, du noir, de l’orange et du bleu. Certains de ces coloris sont exclusifs au site officiel, donc il faudra passer par Internet pour certains d’entre eux.

Le Galaxy S24 est donc le choix le plus économique, quelle que soit la configuration de stockage choisie, puisque Samsung facture le stockage supplémentaire moins cher qu’Apple. Le Galaxy S24 remporte donc ici le dernier point du comparatif.

Conclusion

Le Galaxy S24 et l’iPhone 15 ne sont pas radicalement différents de leurs prédécesseurs, mais Samsung semble avoir fait le plus d’efforts cette année pour améliorer certains défauts sur son nouveau smartphone. Que ce soit sur l’écran, la connectivité, la partie photo ou encore le prix, le Galaxy S24 écrase l’iPhone 15.

Apple semble ne pas avoir voulu prendre de risques avec cette nouvelle génération, en gardant une formule presque identique à la génération précédente. L’iPhone 15 prend donc un peu plus de retard sur les meilleurs smartphones Android du marché. Cela a poussé de nombreux fans d’Apple à opter plutôt pour les modèles Pro, même si ceux-ci sont sensiblement plus chers.

À moins que vous ne soyez déjà ancrés dans l’écosystème d’Apple depuis de nombreuses années et que vous possédiez d’autres appareils tels qu’un MacBook, le Galaxy S24 se place cette année comme un choix beaucoup plus intéressant. Il est ici le grand vainqueur. Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max avaient, eux, été plus compliqués à départager dans notre autre comparatif.