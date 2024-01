Le Galaxy Ring est enfin officiel, un anneau pour les gouverner tous

Lors de sa conférence dédiée aux Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, Samsung a dévoilé l’un de ses futurs projets : le Galaxy Ring. Il s’agit d’une bague connectée… et c’est à peu près tout ce qu’on sait à son sujet. Nous devrions en apprendre plus au cours de l’année.

One more thing… Lors de sa conférence Unpacked dédiée aux nouveaux smartphones Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, Samsung a annoncé un tout nouveau produit en guise de bouquet final, le Galaxy Ring. Une officialisation nébuleuse, puisque le constructeur n’a pas donné de détailS sur ce terminal.

Cependant, la marque a tout de même dévoilé le premier visuel de sa bague. On ne sait pas s’il s’agit du design définitif (elle a l’air tout de même assez épaisse), mais c’est bien dans cette direction que nous nous dirigeons. On peut aussi imaginer que l’IA, le nouveau cheval de bataille de Samsung, soit au cœur de l’expérience, tout comme Samsung Health.

La Galaxy Ring de Samsung est prête

Dans un entretien accordé à TechRadar, Patrick Chomet (vice-président de la division mobile de Samsung) indique que le produit est prêt :

« Nous avons une belle bague. Le matériel est prêt et le produit est magnifique. Nous sommes en train de concevoir des choses avec Samsung Health qui sont vraiment impressionnants. Mais nous avons encore besoin de faire beaucoup de choses. Nous avons le harware, le software -nous pourrions même la lancer aujourd’hui- mais offrir une expérience utilisateur est différent. Ce sera pour un peu plus tard dans l’année. »

Reste à savoir quand nous pourrons prendre en main, ou plutôt en doigt, la Galaxy Ring. Nul doute que le constructeur va laisser un peu d’air à ses Galaxy S24 avant de se lancer sur ce nouveau marché. En tout cas, les rumeurs et autres leaks de ces derniers mois sont désormais derrière nous.

Pour rappel, Samsung a dévoilé ses trois nouveaux Galaxy S24. Des smartphones remis au goût du jour en termes de technique, mais qui misent surtout sur la présence de l’IA en leur sein. L’intelligence artificielle permet, en théorie, de faciliter la vie de l’utilisateur avec de la traduction instantanée ou la création de résumés détaillés de vos notes ou réunions vocales.