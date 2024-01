La recharge rapide est-elle vraiment dangereuse pour les batteries de nos smartphones ?

La recharge rapide a une mauvaise réputation, notamment sur ses conséquences sur les batteries de nos smartphones. Mais tous les clichés sont-ils vraiment vrais ? On vous explique ce qu’il en est.

Si vous possédez un smartphone, vous connaissez probablement la frustration de manquer de batterie au moment où vous en avez le plus besoin. C'est pourquoi le chargement rapide est une fonction que de nombreuses personnes recherchent lorsqu'elles achètent un nouveau téléphone.

Elle peut donner à votre téléphone un coup de pouce rapide lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre. Mais la charge rapide est-elle vraiment sans danger pour la batterie de votre téléphone ? Affecte-t-elle ses performances et sa durée de vie ? Comment fonctionne-t-elle et quelles sont les meilleures pratiques pour l'utiliser ? Nous allons détailler tout ça.

Pour comprendre le fonctionnement de la charge rapide, il faut savoir comment fonctionnent les batteries des smartphones. Les batteries de smartphones sont constituées de cellules lithium-ion, qui stockent et libèrent de l'énergie en déplaçant des ions lithium entre deux électrodes : une positive appelée cathode et une négative appelée anode. Les électrodes sont séparées par un liquide ou un gel appelé électrolyte, qui permet aux ions de circuler.

Lorsque vous utilisez votre téléphone, les ions lithium se déplacent de l'anode vers la cathode, libérant des électrons qui alimentent votre appareil. Lorsque vous chargez votre téléphone, les ions lithium repartent de la cathode vers l'anode, stockant l'énergie pour une utilisation ultérieure.

Les batteries au lithium-ion se rechargent en trois phases :

au goutte-à-goutte

à courant constant

à tension constante

Au cours de la phase de maintien, la batterie est très faible et ne reçoit qu'une faible quantité de courant pour éviter de l'endommager. Au cours de la phase de courant constant, la batterie reçoit une quantité de courant élevée et régulière, ce qui augmente sa tension. C'est à ce stade que se produit la charge rapide. Au stade de la tension constante, la batterie est presque pleine et reçoit une quantité de courant plus faible et décroissante, ce qui maintient sa tension. C'est à ce stade que la charge rapide s'arrête.

La charge rapide fonctionne alors en augmentant le courant qui alimente la batterie pendant la phase de courant constant. Cela signifie que la batterie peut atteindre une tension plus élevée plus rapidement, et donc se remplir plus vite. Toutefois, cela signifie également que la batterie génère plus de chaleur, ce qui peut nuire à sa santé et à sa longévité.

Vous le savez probablement, les batteries lithium-ion se dégradent avec le temps, ce qui signifie qu'elles perdent leur capacité à maintenir et à délivrer la charge. Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs, tels que le nombre de cycles de charge, la température et les habitudes de charge.

L'une des principales causes de dégradation des piles est la formation de dépôts solides appelés dendrites, qui se développent sur les électrodes et bloquent le flux d'ions. Les dendrites peuvent réduire la capacité de la batterie, augmenter la résistance interne et même provoquer des courts-circuits et des incendies.

Le problème, c’est que la charge rapide peut accélérer la croissance des dendrites, car elle crée plus de chaleur et de stress sur la batterie. La chaleur peut provoquer l'évaporation ou la décomposition de l'électrolyte, ce qui réduit sa capacité à conduire les ions. Le stress peut, lui, provoquer l'expansion et la contraction des électrodes, ce qui peut endommager leur structure et créer des fissures.

Une autre cause de dégradation de la batterie est la surcharge, qui se produit lorsque la batterie reçoit plus d'énergie qu'elle ne peut en supporter. La surcharge peut éliminer trop d'ions lithium des électrodes, ce qui peut altérer leur composition chimique et leur stabilité. La surcharge peut également entrainer un gonflement ou même une explosion de la batterie. La charge rapide peut donc augmenter le risque de surcharge, car elle peut pousser la batterie au-delà de sa plage de tension optimale.

Si la charge rapide peut être néfaste pour votre batterie, les téléphones modernes sont désormais dotés de fonctions de gestion de la batterie qui réduisent les risques de dommages graves. Par exemple, les téléphones sont désormais équipés de boucliers thermiques, de couches thermiques et même de systèmes de refroidissements par caloducs pour éloigner la chaleur de la batterie. Les téléphones sont également équipés de capteurs, de logiciels et même de puces qui surveillent la température, la tension et le courant de la batterie et ajustent la vitesse de chargement en conséquence.

La plupart des smartphones sont aujourd’hui dotés de fonctions de charge intelligente qui apprennent vos habitudes d'utilisation et optimisent la charge pour le moment où vous en avez réellement besoin. Par exemple, certains téléphones peuvent retarder la charge jusqu'à une heure avant votre réveil, comme c'est par exemple le cas des Pixel de Google, ou arrêter la charge lorsque la batterie atteint 80 % et la reprendre lorsqu'elle redescend à 20 %. Ces fonctions permettent notamment d'éviter les surcharges et de prolonger la durée de vie de la batterie.

D’autres proposent des solutions encore plus efficaces pour réduire la chaleur et le stress de la batterie. Par exemple, certains smartphones gaming sont équipés de ventilateurs, et les smartphones haut de gamme utilisent des systèmes de refroidissement liquide pour maintenir la batterie au frais. Mieux encore, certains téléphones sont équipés d'une double batterie qui divise l'entrée et la sortie d'énergie, ce qui nécessite moins de courant et génère moins de chaleur.

Faut-il utiliser la recharge rapide ?

Le chargement rapide est-il vraiment mauvais pour votre téléphone ? Et bien la réponse n’est pas tranchée. Elle peut être néfaste pour votre batterie, surtout si elle reste longtemps à haute puissance.

Cependant, avec la multiplication des mesures de précautions que prennent de nombreux smartphones, que ce soit au niveau matériel ou logiciel, il y a aujourd’hui peu de changes que la recharge rapide entraine de graves dommages sur vos appareils.

Si certains constructeurs sont assez prudents sur la recharge rapide, notamment Apple ou encore Samsung, qui a eu des mésaventures avec son Galaxy Note 7, la plupart des fabricants cherchent maintenant à lancer la recharge la plus rapide du marché. C’est notamment le cas de Xiaomi avec sa technologie Hypercharge à 200W, Realme avec ses 240W ou encore Infinix et ses 260W. Les smartphones qui proposent ce type de technologies sont équipés de batteries capables de supporter une telle puissance ainsi qu’un grand nombre de cycles de recharge, donc il n’y a pas à craindre de voir chuter la longévité de son smartphone.

Si vous souhaitez tout de même préserver votre smartphone au maximum, on ne peut que vous conseiller de réserver la charge rapide aux moments où vous avez besoin de recharger rapidement votre smartphone. Vous pouvez par exemple utiliser un chargeur moins rapide à d'autres moments, lorsque vous avez du temps à perdre.