Play Store : Google révèle la prochaine nouveauté du magasin par erreur, oups

Google a dévoilé en avance une nouveauté qu'il compte ajouter au Play Store, son magasin d'application sur Android. Voyons ce que nous avons pu apprendre sur elle avant sa sortie.



Décidément, Google est concentré sur son magasin d'applications Android en ce moment. Les actualités concernant le Play Store s'enchaînent à un rythme régulier et presque soutenu tant les nouveautés à venir affluent. Certaines font la part belle à des fonctionnalités attendues depuis de nombreuses années, d'autres montrent des changements de design parfois importants. N'oublions pas aussi celles qui sécurisent un peu plus l'utilisation de l'application.

En bref : le Play Store de Google se transforme petit à petit, et ce n'est visiblement pas prêt de s'arrêter. Preuve en est cette mise à jour lancée par erreur, car prévue pour plus tard, nommée Cubes. Il s'agit du nom anglais et pour le moment on ne sait pas si la traduction française sera littérale ou si la fonctionnalité prendra un autre nom chez nous. Quoi qu'il en soit, on peut voir qu'il s'agit d'un genre de raccourci vers un espace qui centralise plusieurs typologies d'applications.

Google révèle la future nouveauté du Play Store trop tôt, la voici

Présent dans l'onglet Applis du Play Store, le “cube” annonce la couleur d'emblée : “un raccourci vers ce qui compte. Regardez, achetez et plus en un seul endroit“. La vidéo explicative montre deux exemples. Le premier est un bouton “continuer à regarder” qui affiche du contenu en provenance d'Amazon Prime Video ou d'autres plateformes de streaming vidéo. Le deuxième est “continuer d'acheter” et montre en toute logique des applications d'achats et ventes en ligne.

En arrière-plan, on peut voir l'organisation de cette nouvelle expérience avec 4 onglets : Regarder, Écouter, Lire, Jeux et Acheter (“Shop“). Dans Écouter, vous verrez par exemple des podcasts ou des musiques proposées par Spotify et consorts. Dans Acheter, il y aura aussi vos “paniers et listes“, ce qui suppose qu'on pourra directement y finaliser nos emplettes. Il faudra attendre un déploiement officiel pour se faire une idée, mais dans les faits, ces raccourcis pourraient se révéler pratique à l'usage.

Source : 9to5Google