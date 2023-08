Galaxy S24 : l’autonomie va augmenter grâce à une batterie beaucoup plus grosse

Samsung se prépare à corriger certains défauts de ses Galaxy S23 avec la nouvelle génération Galaxy S24, en commençant par leur autonomie. Le géant coréen aurait cette fois-ci opté pour des batteries avec une plus grande capacité.

À cause de sa petite taille, le Galaxy S23 n’utilisait pas une batterie avec une capacité aussi élevée que certains de ses concurrents. Avec seulement 3900 mAh, ce dernier n’arrivait généralement pas à tenir plus d’une journée. Cependant, c’était déjà mieux que le Galaxy S22, qui n’avait eu lui droit qu’à une batterie de 3700 mAh l’année précédente.

Cette année encore, Samsung songerait à augmenter la capacité de la batterie de son smartphone, si l’on en croit un nouveau rapport de Galaxy Club. D’après leurs informations, la batterie du Galaxy S24 utilisera une capacité de 4000 mAh, soit 100 mAh de plus que celle du Galaxy S23. Des rapports précédents avaient également déjà confirmé que le Galaxy S24 Plus utiliserait lui une batterie de 4900 mAh, soit une augmentation de 200 mAh, tandis que le Galaxy S24 Ultra devra se contenter d’une batterie identique à la génération précédente.

Lire également – Galaxy S24 Ultra : ce concept dévoile le design du smartphone, faut-il y croire ?

L’autonomie du Galaxy S24 va augmenter, mais pas que grâce à la batterie

Si l’on peut évidemment s’attendre à une autonomie en hausse grâce aux batteries avec une plus grande capacité, il ne s’agit pas du seul facteur qui nous laisse penser que les smartphones vont devenir encore plus endurants.

En effet, on sait déjà que les Galaxy S24 vont être propulsés par un processeur Snapdragon 8 Gen 3, toujours gravé en 4 nm par TSMC. Celui-ci utilise des cœurs de nouvelle génération, qui promettent comme toujours des performances en hausse, mais également une consommation énergétique réduite d’environ 20 %.

De plus, les Galaxy S24 et S24 Plus vont cette fois-ci bien avoir droit à un nouvel écran OLED avec la technologie LTPO, contrairement à la génération précédente qui devait se contenter d’une dalle LTPS. La technologie LTPO va leur permettre de faire varier dynamiquement leur rafraichissement d’écran de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché, réduisant ainsi sa consommation. Avec tous ces changements, on peut s’attendre à une autonomie en hausse d’au moins une heure sur ces deux modèles, tandis que l’augmentation devrait être assez insignifiante sur le Galaxy S24 Ultra haut de gamme.