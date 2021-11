Galaxy S22, S21 FE, Z Flip 4…voici tous les smartphones Samsung qui sortiront en 2022

Comme chaque année, Samsung compte lancer de nombreux nouveaux smartphones en 2022, et nous en savons désormais plus à leur sujet, puisque la feuille de route pour l’année prochaine a été dévoilée.

Nos confrères coréens de The Elec ont réussi à se procurer le « Plan d'expédition des téléphones portables Samsung pour 2022 », qui regroupe tous les smartphones qui seront en production chez le géant coréen l’année prochaine. On sait donc déjà quels modèles Samsung prévoit de sortir en 2022, ainsi que le nombre d’unités qui seront produites. Le planning vient notamment confirmer le lancement de certains smartphones dont nous n’avons pour l’instant pas entendu parler.

Parmi les smartphones, on retrouve par exemple le Galaxy S21 FE, qui avait été repoté à de nombreuses reprises. On sait grâce au leaker Jon Prosser qu’il sera finalement disponible le 4 janvier prochain, et le tableau nous apprend désormais que le géant coréen compte produire 9,3 millions d’exemplaires. Un Galaxy S22 FE serait d’ailleurs prévu pour la fin de l’année 2022. Cependant, Samsung compterait en vendre un peu moins, puisqu’il ne serait produit qu’à 5,7 millions d’unités l’année prochaine.

De nouveaux smartphones pliables arriveront en 2022

Sans surprise, The Elec confirme que Samsung compte bien renouveler sa gamme de smartphones pliables l’année prochaine, sur laquelle il a placé beaucoup d’espoirs en 2021. En effet, l’entreprise compte produire 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4 et 6,9 millions de Galaxy Z Flip 4, soit bien plus que la génération actuelle. Samsung compte également continuer de produire quelques millions de Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Au total, les smartphones pliants représenteront 20 % de la production totale de flagships pour Samsung, l’entreprise souhaite donc vraiment démocratiser ce type d’appareils.

Samsung avait drastiquement diminué les tarifs de ses smartphones pliants de 2021, ce qui avait entraîné une importante augmentation des ventes. Cependant, à cause de la pénurie de composants, Samsung est pour l’instant incapable de produire assez de Galaxy Z Flip 3 pour honorer toutes les commandes. L’augmentation de la production l’année prochaine pourrait donc être un indice annonçant que Samsung espère pouvoir vendre encore plus de smartphones pliants en 2022. Pour stimuler les ventes, on s’attend donc à ce que les modèles de l’année prochaine soient encore moins chers que cette année.

Samsung espère que ses Galaxy S22 feront un carton

Du côté des Galaxy S22, Samsung ne mise pas sur un succès équitable entre tous les modèles. En effet, le fabricant produira 14,1 millions de Galaxy S22, 7,9 millions de Galaxy S22 Plus et 10,9 millions de Galaxy S22 Ultra. On sait déjà que Samsung prévoirait d’augmenter les tarifs des smartphones par rapport aux Galaxy S21 de près de 100 dollars. Il sera donc très compliqué pour le géant coréen de vendre autant de modèles, sachant que les Galaxy S21 avaient enregistré les pires ventes depuis des années. Selon un rapport du cabinet d’études Counterpoint, Samsung n’avait écoulé que 13,5 millions de Galaxy S21 en six mois, soit beaucoup moins que les générations précédentes.

Malgré de mauvaises ventes et l’arrivée de la nouvelle génération, Samsung continuera de produire quelques millions d’unités de Galaxy S21 en 2022. Le fabricant miserait aussi sur ses Galaxy S20 FE et Galaxy S20 FE (5G) de l’année dernière, puisqu’il souhaiterait en produire un peu plus de 3 millions d’exemplaires. Cependant, l’entreprise semble avoir abandonné les autres modèles de la série, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Le fabricant mise tout sur ses smartphones milieu de gamme

Selon les informations de The Elec, comme chaque année, c’est avec la gamme A que Samsung compte réaliser le plus de ventes. Celle-ci a toujours été la plus populaire, notamment grâce à ses tarifs plus abordables que les flagships de la gamme S. Au début de l’année 2022, Samsung prévoirait de produire 28 millions de Galaxy A53 5G, dont nous avons pu découvrir les premiers rendus il y a quelques jours. C’est donc presque autant que tous les Galaxy S22 réunis.

On retrouvera aussi d’autres modèles comme le Galaxy A33 5G qui sera produit à 23 millions d’unités, ou encore le smartphone bas de gamme Galaxy A13 qui sera fabriqué à 27 millions exemplaires. Le tableau confirme également l’arrivée d’un Galaxy A73 5G, d’un Galaxy M53, d’un Galaxy M33 ainsi que d’un Galaxy M13. Plusieurs dizaines d’autres smartphones sont aussi prévus, mais nous n’avons pour l'instant pas de détails à leur sujet.

