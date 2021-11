Samsung Galaxy A53 5G : des rendus dévoilent un design épuré sans prise jack

Un peu moins d’un an après la sortie du Galaxy A52 5G, Samsung se prépare déjà à dévoiler son nouveau Galaxy A53 5G. On sait déjà tout du design du smartphone grâce à de nouveaux rendus partagés par OnLeaks.

À première vue, les rendus du Galaxy A53 5G partagés par @OnLeaks et Digit semblent dévoiler un smartphone presque identique à son successeur, le Galaxy A52 5G, mais le fabricant coréen semble avoir modifié quelques aspects de son appareil de milieu de gamme.

En effet, le design du nouveau téléphone reste largement inchangé, mais une connectique manque à l’appel : la prise jack. Samsung s'était jusqu’à présent abstenu de supprimer la prise jack 3,5 mm sur ses téléphones de milieu de gamme, mais cela semble commencer à changer. Le Galaxy M52 5G avait aussi été récemment dévoilé sans prise jack, on peut donc imaginer que Samsung va supprimer le port sur toute la gamme.

Que sait-on du Galaxy A53 5G ?

Contrairement à la génération précédente, le panneau arrière du téléphone est presque complètement plat et ne présente aucune courbe sur les bords. Nous remarquons également que la bosse de l'appareil photo ne ressort pas comme sur le Galaxy A52. En effet, les 4 capteurs photo sont presque intégrés au dos du smartphone, comme c’est le cas du nouveau Galaxy S22 Ultra que nous avons découvert grâce à des photos volées. OnLeaks que le téléphone mesure 8,14 mm d'épaisseur, ce qui le rend légèrement plus fin que la gamme Galaxy A52, qui mesurait 8,4 mm d'épaisseur.

D'après les fuites précédentes, le Galaxy A53 sera lancé avec un écran AMOLED 120 Hz, à l'image du Galaxy A52s, mais on ne sait pas encore quelle puce alimentera le smartphone ni la capacité de la batterie. Côté photo, on ne devrait retrouver aucune révolution majeure. On retrouvera toujours un appareil photo principal de 64 MP. Le Galaxy A52 est aussi certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière et dispose d'une puce UWB, on imagine donc qu’il en sera de même sur cette nouvelle génération.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quand Samsung annoncera le Galaxy A53. Le Galaxy A52s est arrivé cinq mois après le Galaxy A52 en août, donc Samsung pourrait lancer le Galaxy A53 au début de l’année prochaine. Pour rappel, le Galaxy A52s avait été commercialisé à 459 euros, le tarif du Galaxy A53 ne devrait donc pas être très différent.

