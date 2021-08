Le Galaxy S21 enregistre les pires ventes depuis des années, Samsung lance une enquête interne

Le Galaxy S21 est un échec pour Samsung. La série se vend en effet moins bien que les précédentes et pire encore, le constructeur va manquer ses objectifs. Une mauvaise nouvelle qui intervient alors que Xiaomi est en embuscade et pourrait devenir numéro 1 mondial dans les prochains mois.

Les Samsung Galaxy S21 ne font pas recette. La gamme, composée de trois téléphones (S21, S21+ et S21 Ultra) n’a pas séduit les foules. Les chiffres de ventes ne sont en effet pas bons, puisque Samsung va manquer ses objectifs. De même, les terminaux se sont moins bien vendus que les précédents. Une année décevante pour le constructeur.

Les chiffres de Counterpoint Research indiquent en effet que les Galaxy S21 (tous modèles confondus) ont été écoulés à 13,5 millions d’exemplaires en six mois. C’est peu pour une gamme aussi puissante que la Galaxy S. A titre de comparaison, les Galaxy S20, qui signaient déjà une contre-performance, s’étaient vendus à 16,2 millions d’exemplaires. Les Galaxy S10 ont eux presque atteint les 20 millions de ventes sur la même période.

Samsung dépassé par la concurrence

Cette contre-performance peut s’expliquer par plusieurs choses. Les smartphones sont bons, mais n’apportent pas d’innovations majeures par rapport aux précédents modèles et à la concurrence. La pénurie de semi-conducteurs ainsi que la pandémie peuvent aussi être pointées du doigt. Dernier point qui joue en défaveur de Samsung : la poussée de Xiaomi qui est maintenant sur ses talons, et ce sur tous les segments de prix. On rappelle que le constructeur chinois lui est passé devant pour la première fois ce trimestre en Europe, et si nous continuons sur cette lancée, il devrait devenir numéro 1 mondial d’ici peu.

Comme l’indique The Elec, il ne s’agit pas uniquement qu’une question de ventes puisque MediaTek a par exemple priorisé Xiaomi plutôt que Samsung pour les Soc et ne pourra donc pas honorer toutes les commandes. The Elec rajoute que Samsung va se pencher sérieusement sur la stratégie de sa partie mobile afin de trouver des solutions.

Si la ligne S21 est un échec, tout n’est pas perdu pour Samsung. La semaine prochaine, le fabricant dévoilera ses deux nouveaux bébés : les Z Fold 3 et Z Flip 3. Si le premier sera certainement trop onéreux pour séduire les acheteurs par million, le deuxième pourrait l’aider en termes de ventes. Bien entendu, la vraie réaction devrait se produire au début de l’année 2022 avec la présentation des Galaxy S22. Du moins on l’espère pour Samsung.

Source : Android Authority