Galaxy Z Flip 3 : Samsung est incapable de répondre à la demande face à la pénurie de puces

La pénurie de semi-conducteurs n’épargne personne, toute l’industrie est lourdement impactée par le manque de puces, et certains constructeurs tels que Samsung n’arrivent plus à répondre à la demande des consommateurs.

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont rencontré un énorme succès après leur sortie, la demande a atteint des sommets cette année et Samsung a réussi à battre ses records de vente pour ses smartphones pliables. Les appareils ont tous les deux eu droit à un nouveau design, et ils sont notamment les premiers téléphones pliants à être certifiés IPX8 pour la résistance à l’eau. On retrouve également une caméra sous l’écran sur le Galaxy Z Fold 3, ainsi qu’un écran plus résistant qui lui permet d’être compatible avec le S Pen. Samsung a d’ailleurs dévoilé comme ses smartphones étaient testés.

La clé du succès a probablement été la baisse significative des tarifs des deux modèles par rapports aux années précédentes. En effet, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont respectivement été commercialisés à 1799 euros et 1059 euros, soit une baisse très importante par rapport aux Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 2, lancés à 2020 euros et 1499 euros.

La production des smartphones pliants paralysée par la pénurie

Malheureusement pour Samsung, le rythme de production n’arrive pas à suivre la demande élevée pour ses smartphones, à cause notamment de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Pourtant, cette année, Samsung n’a pas lancé de nouveaux Galaxy Note 22, et son futur Galaxy S21 FE ne devrait arriver qu’au mois de janvier prochain.

Samsung a donc déjà pris des mesures pour utiliser son stock de puces en priorité sur ses smartphones pliants, mais cela ne suffit pas. En seulement 39 jours, Samsung avait déjà réussi à vendre 1 million de smartphones pliables en Corée du Sud. Aujourd’hui, certains clients font face à de très longs délais de livraison, qui peuvent parfois excéder un mois.

D’après le média coréen The Korea Bizwire, Samsung serait très mécontent de ne pas avoir pu prévoir le succès sans précédent de ses smartphones pliants, puisqu’il est désormais incapable d’honorer les commandes de ses clients dans certaines régions.

