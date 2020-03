Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max drop test : lequel est le plus résistant ?

Le Galaxy S20 Ultra se mesure à l’iPhone 11 Pro Max dans ce drop test. La chaîne YouTube PhoneBuff en effet décidé de comparer la résistance aux chutes des deux smartphones haut de gamme en vidéo. Âmes sensibles s’abstenir !

Fidèle à ses habitudes, le vidéaste derrière la chaîne PhoneBuff a départagé les deux flagships dans une série de drop tests. Lors du premier test, l’iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra tombent au sol sur leur dos en verre. Après ce premier round, le dos en verre du smartphone d’Apple est totalement morcelé. Les dégâts s’étendent sur toute la surface arrière de l’appareil.

De son côté, le Galaxy S20 Ultra s’en tire sans la moindre égratignure. D’après PhoneBuff, le bloc photo rectangulaire proéminent du smartphone a encaissé le choc à la place de la surface en verre. Évidement, tout dépend de l’angle où le terminal entre en contact avec le seul.

Dans le cadre du second test, les deux smartphones tombent sur un coin, une des zones qui s’abîment le plus facilement avec le temps. De ce côté là, les deux appareils sont au coude à coude. On distingue uniquement de légères abrasions. PhoneBuff accorde néanmoins la victoire de ce second round à l’iPhone 11 Pro Max, dont les dégâts sont plus légers.

Pour le troisième drop test, les deux terminaux tombent au sol sur leur face avant, ce qui risque évidement de ruiner l’écran tactile. C’est l’iPhone qui s’en tire le moins bien. La dalle est complètement fissurée après le cho. Face à lui, le S20 Ultra se contente d’une éraflure sur la bordure de gauche.

Verdict : le Galaxy S20 Ultra est (un peu) plus solide

Comme toujours, PhoneBuff conclut sa série de drop tests par un round bonus, encore plus brutal. Dans ce dernier test, les deux smartphones sont jetés sur leur face avant dix fois de suite. Après les 10 chutes, l’écran de l’iPhone est toujours fonctionnel et Face ID fonctionne toujours. De son côté, le S20 Ultra est complètement inutilisable. Le bas de dalle AMOLED est devenu noir et l’écran semble enregistrer des commandes invisibles. A ce stade, le lecteur d'empreintes est donc hors service.

Malgré sa déconfiture en fin de test, le Galaxy S20 Ultra remporte le duel, affirme PhoneBuff après un calcul des points. Le deux téléphones sont néanmoins dans un mouchoir de poche. Que pensez-vous de ces drop tests ? On attend votre avis dans les commentaires.