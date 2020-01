Galaxy S20 Ultra : voici à quoi ressemble vraiment l’appareil photo

Le Galaxy S20 Ultra se révèle dans un nouveau rendu. Un informateur réputé a en effet publié une nouvelle image illustrant l’appareil photo arrière du smartphone. Finalement, le quadruple capteur photo de 108 Mp qui équipe le flagship est bien différent de l’appareil aperçu dans les précédents rendus.

Ce 18 janvier, Ishan Agarwal, un leaker indien, a publié sur son compte Twitter une nouvelle image de l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra. « Cette image représente avec précision la configuration de l’appareil photo » assure Ishan Agarwal, qui affirme avoir conçu le rendu sur base de nouvelles informations.

Finalement, Samsung aurait visiblement opté pour un design en double teinte pour l’appareil photo. Les trois capteurs accompagnés du flash LED sont placés dans un carré arrondi noir . De son côté, le quatrième capteur photo est disposé dans un bloc gris mat. Jusqu’ici, les rendus disposaient tous les modules dans un même rectangle noir proéminent. Ce nouvel aperçu devrait ravir les détracteurs de ce set up, souvent comparé à une « plaque de cuisson ». Les Galaxy S20 et S20+ devraient quant à eux composer avec un bloc rectangulaire uni.

Ice Universe, un autre leaker fiable, abonde dans le même sens qu’Ishan Agarwal. L’homme accompagne ses dires d’un rendu conçu par un designer coréen appelé Minu (à voir ci-dessous). Sa création permet de se faire une meilleure idée du véritable design du Galaxy S20 Ultra.

Comme on peut le voir, Samsung a décidé de mettre en exergue le zoom numérique 100x du Galaxy S20 Ultra. Une annotation dédiée a été ajoutée dans le coin inférieur droit de l’appareil photo, près du périscope. En plus de ce zoom 100x, le smartphone est aussi équipé d’un zoom optique 10x. Pour rappel, le S20 Ultra est de plus doté d’un capteur photo principal de 108 Mp, de 16 Go de RAM et d’une grosse batterie de 5000 mAh.

This image accurately represents how the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Camera setup looks like! It will be dual shade (grey matte like + black), and it honestly looks good (better than what I tried to make here lol). Yeah, 100X would be printed besides Periscope Camera. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 18, 2020