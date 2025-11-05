Galaxy Buds 3 FE : les nouveaux écouteurs Samsung passent à 79,99€ chez Boulanger, vite !

Sortis il y a seulement quelques semaines, les Galaxy Buds 3 FE voient leur prix cassé en deux chez Boulanger. Pour réussir cet exploit, vous pouvez cumuler un code promo et un bonus reprise. Mais attention, cette offre se termine bientôt ! On vous explique comment faire.

Disponibles depuis septembre 2025, les Galaxy Buds 3 FE sont les écouteurs qui viennent remplacer les Buds FE. Si vous ne connaissez pas cette appellation, FE signifie Fan Edition. Ce sont généralement des modèles moins chers mais qui gardent l’essentiel des caractéristiques qui ont fait le succès du modèle original, ici les Buds3.

Les Galaxy Buds 3 FE sont sortis au prix de vente conseillé de 149,99 euros. Mais Boulanger propose deux réductions très intéressantes qui font considérablement baisser leur prix. Vous pouvez utiliser le code promo BUDS30 qui fait baisser le prix de 30 euros. Et vous pouvez profiter d’une baisse de prix complémentaire grâce au bonus reprise de 40 €. La remise s’applique directement dans votre panier. Vous pourrez donc vous offrir les Buds 3 FE pour seulement 79,99 euros.

Pour information, Boulanger reprend vos anciens écouteurs, peu importe la marque, et qu’ils soient fonctionnels ou non. Il vous suffira de rapporter votre modèle en magasin au moment du retrait de vos nouveaux écouteurs.

Galaxy Buds 3 FE : la qualité Samsung à prix réduit

Les Galaxy Buds 3 FE ont un design qui s’inspire clairement des Galaxy Buds 3 Pro, avec une tige allongée qui assure une meilleure stabilité dans l’oreille. Le format intra-auriculaire et les embouts en silicone garantissent déjà une isolation passive efficace.

À cela s’ajoute la réduction de bruit active performante, idéale pour s’isoler d’un environnement bruyant comme dans les transports en commun par exemple. Le son offre des basses puissantes et profondes, sans déséquilibrer les médiums ni les aigus. Les utilisateurs peuvent aussi personnaliser le rendu audio via l’égaliseur intégré à l’application Samsung Wearable, pour ajuster le son selon leurs préférences.

En ce qui concerne leur durabilité, les Galaxy Buds 3 FE affichent une certification IP54, garantissant une résistance à la poussière et aux éclaboussures. Leur autonomie atteint 8,5 heures sur une seule charge (sans réduction de bruit active) et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. Vous pourrez donc profiter de longues sessions d’écoute sans avoir peur d’être à court de batterie.