Galaxy A55 et A35 : leurs fiches techniques sont dévoilées avant l’heure, les voici

Les fiches produits des Samsung Galaxy A35 et A55, pas encore sortis, ont été mises en ligne sur un site Web. L'occasion de confirmer ou d'infirmer ce que l'on savait déjà sur les futurs milieu de gamme du constructeur coréen.

Vous qui n'êtes pas intéressé par les derniers smartphones hauts de gamme, mais qui aimeriez bien changer de mobile, vous attendez sûrement de savoir ce que valent les futurs Galaxy A35 et A55 de Samsung. Cette série propose souvent un très bon rapport/qualité prix. Il n'est même pas nécessaire d'attendre le sortie officielle pour poser les yeux dessus : des fuites ont déjà montré le design ainsi que les couleurs des Galaxy A35 et A55.

On sait également que le A55 sera significativement plus puissant que le A54 grâce à des tests effectués sur Geekbench. Et suite à une “bourde” de l'opérateur Orange en Belgique, les fiches produits des mobiles ont été mises en ligne, révélant les informations manquantes et confirmant celles que l'on supposait.

Voici la fiche technique des Galaxy A55 et A35 de Samsung

D'après les informations du site Orange Belgique, les caractéristiques du Galaxy A55 sont les suivantes :

Système d'exploitation : Android 14.

: Android 14. Réseaux : 4G / 5G.

: 4G / 5G. Dimensions : 161,1 x 77,4 x 8,2 mm.

: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm. Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, définition de 1080 x 2340 pixels.

: Super AMOLED de 6,6 pouces, définition de 1080 x 2340 pixels. Processeur : Exynos 1480 8 cœurs, 4 cœurs cadencés à 2,75 GHz et 4 à 2 GHz.

: Exynos 1480 8 cœurs, 4 cœurs cadencés à 2,75 GHz et 4 à 2 GHz. Mémoire RAM : 6 Go.

: 6 Go. Capteurs photos arrière : 50 MP + 12 MP + 5 MP.

: 50 MP + 12 MP + 5 MP. Capteur photo avant : 32 MP.

: 32 MP. Définition de capture vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) à 30 images par seconde (capteur arrière principal) / FHD (1920 x 1080) à 30 images par seconde (capteur frontal).

: UHD 4K (3840 x 2160) à 30 images par seconde (capteur arrière principal) / FHD (1920 x 1080) à 30 images par seconde (capteur frontal). Batterie : 5000 mAh, rechargeable en USB-C.

: 5000 mAh, rechargeable en USB-C. Carte microSD : oui, jusqu'à 1 To.

: oui, jusqu'à 1 To. Protection : IP67 (résistance à l'eau et à la poussière).

Passons maintenant à la fiche technique du Galaxy A35 :

Système d'exploitation : Android 14.

: Android 14. Réseaux : 4G / 5G.

: 4G / 5G. Dimensions : 161,1 x 78 x 8,2 mm.

: 161,1 x 78 x 8,2 mm. Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, définition de 1080 x 2340 pixels.

: Super AMOLED de 6,6 pouces, définition de 1080 x 2340 pixels. Processeur : Exynos 1380 8 cœurs, 4 cœurs cadencés à 2,4 GHz et 4 à 2 GHz.

: Exynos 1380 8 cœurs, 4 cœurs cadencés à 2,4 GHz et 4 à 2 GHz. Mémoire RAM : 6 Go.

: 6 Go. Capteurs photos arrière : 50 MP + 18 MP + 5 MP.

: 50 MP + 18 MP + 5 MP. Capteur photo avant : 13 MP.

: 13 MP. Définition de capture vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) à 30 images par seconde (capteur arrière principal) / FHD (1920 x 1080) à 30 images par seconde (capteur frontal).

: UHD 4K (3840 x 2160) à 30 images par seconde (capteur arrière principal) / FHD (1920 x 1080) à 30 images par seconde (capteur frontal). Batterie : 5000 mAh, rechargeable en USB-C.

: 5000 mAh, rechargeable en USB-C. Carte microSD : oui, jusqu'à 1 To.

: oui, jusqu'à 1 To. Protection : IP67 (résistance à l'eau et à la poussière).

Les deux seules inconnues restent le prix et la date de sortie des deux smartphones milieu de gamme de Samsung. La mise en ligne de leurs fiches produits sur le site d'Orange Belgique indique cependant un lancement imminent.