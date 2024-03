Android : cet émulateur Nintendo DS devient gratuit en réponse à la mort de Yuzu

Le développeur de Drastic, un émulateur Nintendo DS très populaire sur Android, a annoncé sur son serveur Discord que l’application va devenir entièrement gratuite et open source. De son propre aveu, c’est la mort de Yuzu suite à la plainte de Nintendo qui l’a poussé à prendre cette décision. L’application disparaîtra en revanche bientôt du Play Store.

Hier, Nintendo a bouleversé l’actualité gaming en signant la mise à mort de Yuzu, le meilleur émulateur de la Switch à date. Bien entendu, ce dernier ne disparaîtra pas réellement des radars. Des internautes ont d’ores et déjà republié l’émulateur sur Github et, le projet étant open source et extrêmement populaire, on peut s’attendre à ce qu’il soit repris par d’autres développeurs d’ici peu. L’un d’entre eux a également profité de ce rebondissement pour annoncer une autre bonne nouvelle pour l’émulation Nintendo.

Drastic, que nous avions déjà cité dans notre liste des meilleurs émulateurs sur Android, est sans doute la meilleure option actuelle pour émuler la Nintendo DS sur son smartphone ou tout autre appareil Android. Quoique très peu cher au vu de sa qualité il faut tout de même s’acquitter de la modique somme de 5,99 € pour se le procurer sur le Play Store. Du moins, jusqu’à maintenant. En effet, son développeur a annoncé que Drastic sera désormais entièrement gratuit.

Drastic devient entièrement gratuit mais va disparaître du Play Store

C’est sur son serveur Discord que la nouvelle a été dévoilée : « Je viens de rendre l’application gratuite sur Google Play », écrit Exophase. « Je ne tiens pas à le garder dessus pendant très longtemps, mais je tiens à préciser que je n’ai aucun intérêt financier à ne pas le rendre open source. Je prévois de bientôt publier le code source ». Bien que le développeur admet songer à cette option depuis un certain temps, la récente décision de Nintendo « a simplement rendu les choses plus urgentes ».

Si Drastic devient gratuit, il va falloir vous dépêcher pour le télécharger depuis le Play Store. L’application ne va pas tarder à quitter la boutique, mais devrait sans nul doute apparaître sur Github et Discord peu de temps après son retrait. Rappelons que c’est notamment la mise en place d’un paywall sur Yuzu qui a causé sa perte.

