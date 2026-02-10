Bon plan Pure Electric Escape 350 W : la trottinette électrique urbaine chute à moins de 300 €

Vous en avez marre des transports en commun bondés et trop souvent en retard ? Vous n’en pouvez plus d’attendre dans les bouchons ? Nous avons trouvé pour vous une excellente trottinette urbaine à moins de 300 euros. Vous allez pouvoir vous déplacer sans stress ni effort grâce à la Pure Electric Escape 350 W.

Trottinette électrique Pure Electric Escape 350 W

Les déplacements en ville sont toujours très compliqués, peu agréables et stressants. Le prix des abonnements en transports en commun augmentent chaque année sans que le service s'améliore. Les coûts liés à l’utilisation d’une voiture sont encore plus élevés et les places de parking sont de plus en plus rares. Heureusement, il existe des solutions de déplacement plus douces et nettement moins coûteuses comme la trottinette électrique.

La trottinette électrique est une solution idéale pour de nombreux usagers. À l’usage, elle ne demande aucun effort physique. Elle permet de se déplacer rapidement avec une vitesse maximale de 25 km/h. Compacte, elle peut se ranger facilement dans un appartement. Et aujourd’hui, vous pouvez trouver de très chouettes modèles pour un budget très raisonnable aux alentours de 300 euros. C’est le cas de la Pure Electric Escape 350 W grâce à une grosse promotion qui fait baisser son prix de 200 euros. Normalement disponible pour 499,99 euros, elle passe à seulement 299,99 euros chez Darty et la Fnac. En plus, la livraison est gratuite.

Cette trottinette électrique passe à prix cassé et va changer votre quotidien, et c'est une bonne affaire !

Depuis quelques années, le marché de la trottinette électrique est beaucoup plus large. Il existe donc de nombreux modèles et il peut être difficile de faire son choix sereinement. Pure est une marque anglaise qui conçoit des modèles robustes et simples d’utilisation.

Ainsi, la Pure Electric Escape 350 W présente de nombreuses qualités pour les personnes qui montent pour la première fois sur une trottinette. Sur l’immense majorité des modèles pas chers, vous devrez positionner vos pieds l’un derrière l’autre et adopter une position de conduite peu intuitive. Avec la Pure Electric Escape, vous aurez une position plus naturelle avec les pieds tournés face à la route pour une conduite bien plus stable et sécurisante.

En plus ce modèle dispose d’une technologie brevetée de stabilisation de la direction active. Ainsi, le guidon se remet droit automatiquement et les mouvements d’oscillations sont réduits. Vous pourrez ainsi prendre les routes abîmées sans craindre de perdre le contrôle.

Côté puissance, ce modèle dispose d’un moteur de 350W, parfait pour des déplacements en ville. Vous pourrez atteindre rapidement la vitesse de pointe de 25 km/h et grimper des pentes jusqu’à 11%. Et pour l’autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 44 km d’utilisation avec une seule charge. Enfin, cette trottinette est équipée de pneus anti-crevaison de 10 pouces sans chambres à air et est certifiée IP65. Elle est donc protégée contre la poussière et les projections d’eau.


