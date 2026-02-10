Avec 75% de réduction, ce casque sans fil Xbox Series chute à moins de 20 euros, c’est à peine croyable !

C’est une baisse de prix spectaculaire pour le casque sans fil PDP Phantom compatible Xbox Series S/X. Il voit son prix chuter de 75% sur le site de la Fnac. À ce prix là, il ne faut pas réfléchir longtemps sous peine de voir ce produit hors stock !

Casque Pdp Phantom Wireless Headset Xbox

C’est le genre de réduction que l’on voit généralement pour le Black Friday ou pendant les soldes. Mais c’est nettement plus rare de voir le prix d’un produit divisé par 4 hors période de promotion. Pourtant, vous ne rêvez pas, le casque sans fil PDP Phantom est bien disponible sur le site de la Fnac pour seulement 19,99 euros au lieu de 79,99 euros. Vous économisez donc 60 euros sur ce casque compatible avec les consoles Xbox Series S et Series X. Et ce n’est pas tout puisque la Fnac vous offre en plus un goodies pour tout achat d’un accessoire de console.

PDP Phantom : le casque Xbox est à prix sacrifié

Malgré son prix mini, le casque sans fil PDP Phantom pour Xbox offre de très nombreuses qualités, à commencer par son confort. Léger, il utilise des coussinets d'oreilles ultra-plush et une conception Zero Gravity de l’arceau qui vous permet de jouer pendant des heures sans avoir la moindre gêne.

Côté connectivité, ce casque propose le dual-mode qui offre la possibilité de basculer entre le Bluetooth et une connexion sans fil 2.4 GHz à faible latence. Vous pouvez ainsi passer d’un appareil à un autre très rapidement et facilement grâce au bouton dédié QuickSwitch.

Pour la qualité sonore, le casque dispose de drivers de 50 mm qui offrent un rendu d’excellente qualité. Vous pourrez ainsi déceler les moindres bruits in game et ne pas être surpris par un ennemi. En ce qui concerne le micro, il permet une communication claire grâce à la technologie d’annulation des bruits extérieurs. Et avec la fonction flip-to-mute, vous pouvez couper rapidement votre son si besoin. Enfin, avec sa batterie de 500mAh, ce casque offre une autonomie de 35 heures en une seule charge.


