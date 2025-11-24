Samsung pourrait ressusciter sa meilleure gamme de smartphones Galaxy avec le modèle le puissant à ce jour

Un nouveau listing laisse entendre que Samsung teste actuellement un nouveau smartphone, tiré d'une gamme morte il y a plusieurs années. Si tel est le cas, il s'agira sans doute du meilleur téléphone dans sa catégorie, beaucoup plus puissant que ses comparses.

Samsung est sans doute le constructeur de smartphones avec le lineup le plus complet, allant de l'entrée de gamme le plus basique au flagship surpuissant. Et entre les deux extrêmes se trouvent des smartphones qui se vendent à la pelle. Rien d'étonnant à cela : les milieu de gamme de Samsung sont souvent de très bonnes qualité, largement assez puissants pour la plupart des utilisateurs.

Malgré tout, cela n'empêche pas la firme coréenne de retirer certains de ses modèles de la vente. Cela a notamment été le cas de la gamme Galaxy A7X, dont le dernier représentant est le Galaxy A73 5G sorti en 2022. Pourtant, il s'agissait du milieu de gamme le plus puissant cette année-là (ce qui l'a sans doute rendu trop onéreux pour la cible du constructeur). Il semblerait malgré tout que Samsung soit sur le point de retenter le coup.

Un nouveau Samsung Galaxy A70 pourrait sortir en 2026

La semaine dernière, nous évoquions la publication des numéros de série de smartphones Samsung qui sortiront l'année prochaine. Cela nous a entre autres permis de déterminer combien de Galaxy S26 seront disponibles au lancement. C'est exactement de cette même manière que l'on peut affirmer avec une quasi certitude qu'un nouveau Galaxy A70 est dans les tuyaux. En effet, un nouveau listing, avec le numéro de série SM-A776B, est récemment apparu sur GeekBench.

Conformément à la nomenclature utilisée par Samsung, il s'agit sans doute du Galaxy A77. L'appareil en question a été testé sur un processeur Exynos inconnu à ce jour, composé de 10 cœurs et d'un GPU Xclipse 940. Ces derniers s'accompagnera de 8 Go de RAM, le tout tournant sous Android 16. Le smartphone a obtenu de meilleurs scores que le Galaxy A56. On s'attend à ce qu'il sorte aux côtés du Galaxy A57, au printemps prochain.