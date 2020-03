Galaxy A31 : écran AMOLED, batterie 5000 mAh, capteur 48 MP… Samsung renforce son entrée de gamme

Samsung dévoile le Galaxy A31, son nouveau modèle entrée de gamme. Le remplaçant du Galaxy A30 et du Galaxy A30S est équipé d’une nouvelle plate-forme en provenance de MediaTek, d’un écran Super AMOLED avec lecteur d’empreinte digitale intégré, d’une immense batterie de 5000 mAh, et d’un quadruple capteur photo.

Huawei est dans la tourmente. Éprouvant à l’international de plus en plus la gêne causée par l’absence des Google Mobile Services dans ses smartphones, la firme chinoise serait passée en quatrième position au niveau mondial en février 2020, derrière Samsung, Apple et Xiaomi. Talonnée par la concurrence, elle était déjà passée en troisième position depuis le mois de novembre, laissant filer la place de dauphin à Apple.

Face à cette situation, Samsung, toujours leader mondial, a entrepris de renforcer sa position dominante sur le marché mondial en déployant une gamme complète et énergique. Que ce soit en haut de gamme avec les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, ou en milieu de gamme. Cela a démarré avec les Galaxy A51 et Galaxy A71. Puis cela a continué avec le Galaxy A41 plus récemment. Ce dernier a été officialisé la semaine dernière. Samsung continue aujourd’hui avec le Galaxy A31.

Une fiche technique largement renforcée

Remplaçant des Galaxy A30 et A30s, le Galaxy A31 est un cousin germain du Galaxy M31 que Samsung a dévoilé en Inde le mois dernier. Il s’agit d’un smartphone plutôt entrée de gamme qui singe visuellement les modèles haut de gamme en reprenant le fameux bloc photo rectangulaire de la famille S20. Vous noterez aussi la position centrale du capteur selfie, comme pour le S20. Ici, il est logé dans une encoche en forme de U. Il affiche une définition de 20 mégapixels. L’écran mesure ici 6,4 pouces, comme le A30. Il est Super AMOLED ici aussi. Et profitant de cette caractéristique, il est doté d’un lecteur optique d’empreinte digitale. Il est enfin Full HD+.

Le reste de la fiche technique recèle quelques petites surprises. La première est la batterie : une capacité de 5000 mAh et une compatibilité avec la charge rapide 15 watts. La deuxième est le quadruple capteur photo (soit un capteur de plus que le A30s). En voici les principaux éléments techniques :

capteur principal 48 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0

capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle ouvrant à f/2.2

capteur 5 mégapixels pour les photos de proximité avec objectif ouvrant à f/2.2

capteur 5 mégapixels dédié au calcul des profondeurs

Le chipset est un octo-core avec deux coeurs puissants cadencés à 2 GHz et six coeurs frugaux cadencés à 1,7 GHz. Il s’agirait d’un MediaTek Helio P65. Il est accompagné de 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage (extensible par microSDXC jusqu’à 512 Go supplémentaires). Samsung Pay est présent ici aussi. Et le téléphone se décline en quatre coloris : rouge, noir, bleu et blanc. Samsung ne le confirme pas encore, mais il ne fait aucun doute que le Galaxy A31 arrivera en France, comme son prédécesseur. Reste à savoir quand et à quel prix.