Xiaomi surpasse Huawei et devient numéro 3 du marché du smartphone

Xiaomi est parvenu à surpasser Huawei au cours du mois de février 2020. Suite aux sanctions américaines, le groupe chinois a en effet enregistré une baisse de 70% de ses ventes de smartphones dans le monde par rapport à l’an dernier. Sans surprise, Xiaomi en a donc profité pour s'emparer de la troisième place du marché et se placer juste derrière Apple et Samsung.

Il y a un an, Huawei s’imposait encore comme le second plus important vendeur de smartphones dans le monde, juste derrière Samsung. Grâce au succès de ses Mate 20 et de ses P20, la marque chinoise était parvenu à distancer Apple pendant plusieurs trimestres consécutifs. En mai 2019, les sanctions décrétées par Donald Trump ont mis un terme à la croissance fulgurante du groupe chinois.

D’après un rapport de Strategy Analytics, relayé par nos confrères de GSM Arena, Huawei vient d’ailleurs d’être relégué à la quatrième place du marché mondial. Au cours du mois de février 2020, le constructeur n’a vendu que 5,5 millions de smartphones dans le monde. En février 2019, Huawei avait écoulé jusqu’à 70% de téléphones en plus, souligne GSM Arena. En janvier, Huawei s’imposait encore en numéro trois avec 12,2 millions de terminaux vendus dans le monde.

Sans grande surprise, Xiaomi a profité de l’effondrement de son rival pour s’octroyer la troisième place du marché avec 6 millions de smartphones vendus en février 2020. Néanmoins, on notera que Xiaomi reste au coude à coude avec son concurrent.

Huawei va-t-il parvenir à inverser la vapeur dans les mois à venir ?

Huawei peut donc encore inverser la tendance dans les mois à venir. Ces derniers mois, la firme chinoise a en effet encaissé les coups durs. Privé de licence Android, le lancement des Mate 30 hors Chine a par exemple été un véritable fiasco. De même, de nombreux autres appareils n’ont pas rencontré le succès escompté en Europe, un marché porteur pour Huawei, suite aux restrictions américaines. Malgré son succès retentissant dans son pays natal, la dégringolade de Huawei était donc inévitable.

Pour redresser la barre, Huawei peut compter sur l’arrivée des P40 et P40 Pro. Equipée des Huawei Mobile Services, une alternative aux services Google, cette nouvelle gamme de smartphones pourrait bien permettre au groupe chinois de rependre du poil de la bête. Que pensez-vous des alternatives concoctées par Huawei ? Les HMS vont-ils permettre à la firme de se passer des applications Google et de séduire les acheteurs européens ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : GSM Arena