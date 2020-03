Galaxy A51 : Samsung préparerait une version 5G équipée de l’Exynos 980

Le Galaxy A51 pourrait être décliné en version 5G. Un smartphone portant le numéro de série SM-A516N a été croisé dans les bases de données de Geekbench, un numéro de série très proche de celui du Galaxy A51. Le benchmark révèle également que le smartphone profite d’un chipset premium, l’Exynos 980.

Huawei connaît un passage à vide. Celui qui se voyait déjà en première place au niveau mondial à horizon 2021 a été stoppé net dans sa folle ascension par une décision présidentielle aux États-Unis. Celle-ci lui interdit l’accès aux technologies logicielles et matérielles d’origine américaine depuis avril 2019. Première conséquence : Huawei ne peut plus installer les GMS dans ses smartphones, ce qui a ralenti les ventes du groupe hors des frontières de Chine.

L’un des premiers bénéficiaires est Samsung qui conforte sa position de leader. L’objectif de la firme est double : profiter de l’absence de Huawei pour combler les manques et, surtout, empêcher un éventuel retour en dynamisant son offre milieu de gamme. Nous avons déjà évoqué cela lors des tests du Galaxy A51 et du Galaxy A71, mais également lors de l’officialisation des Galaxy A41, puis celle du Galaxy A31. Cette stratégie devrait se conforter avec les futures annonces. Parmi elles pourrait se trouver le « Galaxy A51 5G ».

La 5G descend en gamme chez Samsung

L’existence d’une version 5G du Galaxy A51 a été évoquée en début d’année par une rumeur relayée par le site indien SamMobile. Trois mois plus tard, le même site confirme sa fuite avec deux nouvelles informations. D’abord, Samsung a mis en ligne la page du support technique destiné à un téléphone portant le numéro de série SM-A516N. Rappelons que le Galaxy A51 porte le numéro de série SM-A515 (avec des lettres en supplément pour les codes régionaux). La proximité des deux numéros laisse entendre que les deux téléphones sont deux versions d’un même modèle.

Seconde information, ce même numéro a été croisé dans les bases de données de Geekbench, outil avec lequel il a été testé. Le téléphone y est équipé d’Android 10, de 6 Go de mémoire vive et surtout d’un Exynos 980. Il s’agit de l’un des deux chipsets premium compatibles 5G de la gamme Exynos de Samsung (l’autre étant l’Exynos 990 que vous retrouvez dans le Galaxy S20, par exemple). Même si cela peut paraître étonnant que Samsung déploie la 5G dans un modèle aussi économique que le Galaxy A51, c’est aussi logique, car la concurrence va être rude sur le milieu de gamme et qu’il n’y a pas que Huawei qui inquiète le géant coréen.

Source : SamMobile