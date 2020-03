Galaxy M51 : de nouveaux rendus dévoilent son design digne d’un S10 Lite

Le Samsung Galaxy M51 sera un smartphone milieu de gamme très attractif : de nouveaux rendus dévoilent son design, et le moins que l’on puisse dire c’est que la proposition fait très flagship – autorisant la comparaison avec un S10 Lite.

A côté de ses flagship de la gamme S et Note, Samsung est connu pour l’étendue de ses gammes moins chères, notamment les Galaxy Ax, ou Galaxy Jx. La gamme M, un peu moins populaire, présente pourtant de belles options. Comme l’illustre l’arrivée prochaine d’un nouveau membre dans cette famille, le Galaxy M51 (à ne pas confondre avec la vraie galaxie du même nom, dite du « Tourbillon »).

Grâce à des fichiers CAD dévoilés par le leaker @OnLeaks, des premiers rendus du design de ce smartphone ont pu être générés. Outre sa présence dans la gamme M, le smartphone reprend la formule de nombreux smartphones milieu de gamme avec un capteur d'empreinte au dos et une sortie jack audio. Nos confrères de Android Authority notent cependant des similitudes design avec le Galaxy S10 Lite.

On y trouve en effet un arrangement du capteur photo similaire, et un écran à poinçon, même si ce poinçon est aligné sur le coin supérieur gauche au lieu d’être placé au centre de la partie supérieure comme sur le S10. Reste à connaître son prix – on s’attend bien évidemment à un prix beaucoup moins élevé que le S10 Lite. Le smartphone sera en effet vendu autour de 500-600 euros en fonction des variantes et des distributeurs.

Nos confrères d’Android Authority estiment, en se référant au Galaxy M40 (dont le M51 semble être le digne successeur) que le M51 sera deux fois moins cher que le S10 Lite. Il est vraisemblable que l’on en apprenne davantage sur ce smartphone dans les prochaines semaines, en tout cas si les mesures en place pour limiter la propagation du coronavirus le permettent.

Source : Android Authority