Galaxy A41 : design amélioré, capteur 48 MP… il sera un vrai champion du rapport qualité-prix

Un leaker français bien connu a publié plusieurs rendus 3D dévoilant le design du Galaxy A41. Successeur du Galaxy A40, le smartphone devrait reprendre le positionnement de ce dernier, mais adopter également l’esthétique des derniers Galaxy S, ainsi que des Galaxy A51 et A71. Un écran avec encoche pour le capteur selfie est attendu en façade. Et un capteur 48 mégapixels apparaît au dos.

Depuis l’année dernière, la gamme Galaxy A de Samsung est décomplexée. Plus besoin de jouer les faire-valoir de la gamme S, les terminaux entrée et milieu de gamme adoptent enfin des technologies modernes, parfois même inédites dans tout le catalogue de la marque coréenne. Le Galaxy A80 a, notamment, été le premier smartphone de Samsung à embarquer un bloc photo rotatif, laissant à l’écran toute la place en façade. Même chose du côté du Galaxy A8s, premier smartphone équipé d’un écran avec un poinçon. Une stratégie qui touche aussi les mises à jour Android. Et c’est tant mieux.

Les Galaxy A51 et A71, premiers smartphones de la gamme A pour 2020 de Samsung, ont initié un premier changement esthétique dans le catalogue de Samsung que nous retrouverons tout au long de l’année : les blocs photo rectangulaires. Grâce à eux, les consommateurs auront plus de facilité à reconnaître un Galaxy d’un autre, même si les caractéristiques de la dalle et le nombre de capteurs sont différents d’un modèle à l’autre. La preuve en est avec une nouvelle fuite en provenance de Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, concernant le Galaxy A41.

Ecran à encoche et triple capteur photo

L’indiscret leaker français a en effet publié, en collaboration avec le site indien Pricebaba, des visuels basés, selon ses sources, sur les schémas industriels du Galaxy A41. Nous y retrouvons donc le bloc photo rectangulaire protubérant, une coque incurvée sur les côtés à l’arrière, et une grande dalle plate à l’avant. Comme son prédécesseur, le Galaxy A41 reprendrait un écran « Infinity Display U ». Comprenez qu’il s’agit d’un écran dont l’encoche, qui héberge le capteur selfie, est en forme de U. Cette dalle devrait mesurer environ 6 pouces.

Toujours selon les schémas techniques, le smartphone mesurerait 7,9 mm d’épaisseur. Il serait équipé d’un port jack 3,5 mm et d’un port USB type-C. Dans le bloc photo seraient logés trois capteurs (au lieu de deux précédemment), dont le module principal s’appuierait un appareil photo de 48 mégapixels (contre 16 mégapixels dans le Galaxy A40). Ayant été découvert sur Geekbench, le Galaxy A41 devrait être équipé d’un chipset MediaTek Helio P65, en lieu et place d’un chipset Exynos, avec 4 Go de RAM et Android 10 (habillé de One UI 2.0). Vous noterez l’absence physique d’un lecteur d’empreinte digitale au dos. Nous ne pensons pas que le A41 profitera d’un lecteur d’empreinte dans son écran. Mais il s’agit là de schéma. La réalité pourrait être très légèrement différente.

Source : Pricebaba