Voici combien devrait coûter le Galaxy A17 en France, le smartphone au bon rapport qualité/prix de Samsung

L'arrivée du Galaxy A17 de Samsung se précise. Après quelques informations sur sa fiche technique, on apprend son prix supposé. Ou plutôt ses prix puisque le smartphone se déclinera en deux versions.

Quand on parle de smartphones Samsung, on a spontanément en tête ses gammes les plus onéreuses : les Galaxy S ou les Galaxy Z. Mais malgré leur popularité, ce ne sont pas eux qui assurent le gros des ventes du constructeur coréen dans ce domaine. Cet honneur revient aux modèles d'entrée de gamme, les Galaxy A. C'est bien simple : au premier semestre 2025, le smartphone Samsung le plus vendu dans le monde est le Galaxy A16 5G, à la 5e place du classement général selon les chiffres de Counterpoint.

On comprend donc facilement pourquoi son successeur est particulièrement attendu. Bonne nouvelle : il va arriver très bientôt et il est possible d'avoir une idée assez précise de ce qu'il aura dans le ventre. Il convient de prendre toutes les informations à suivre au conditionnel comme à l'accoutumée. La fiabilité des sources nous fait cependant dire qu'elles sont quasi-certaines, notamment celles qui concernent le prix du futur Galaxy A17.

Voici le prix attendu pour le Galaxy A17 de Samsung en France

Que ce soit en terme de design ou de fiche technique, le Galaxy A17 ne devrait pas révolutionner la formule. Comme dans le A16, on y trouverait un processeur Exynos 1330 et une puce graphique Mali-G68. En revanche, le smartphone gagnerait en mémoire RAM en passant à 6 Go au lieu de 4. C'est côté photo que l'on devrait voir la plus grosse nouveauté avec l'arrivée d'un stabilisateur optique pour le module photo du Galaxy A17. Pour ce qui est de l'autonomie, il faudra compter sur la même batterie 5 000 mAh qu'actuellement.

Venons-en au prix, ou plutôt aux prix. Le Galaxy A17 de Samsung va en effet se décliner en deux versions : une 4G et une 5G. C'est ce que nous apprend le bien informé billbil-kun, qui en profite pour donner la grille tarifaire et les coloris attendus des mobiles :

Samsung Galaxy A17 4G : 199 € (disponible en bleu, noir et gris)

Samsung Galaxy A17 5G : 229 € (disponible en bleu clair, noir et gris)

Il n'y aurait donc pas une hausse de prix comme souvent, mais une baisse de 20 € par rapport au Galaxy A16. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour en avoir le cœur net : les Galaxy A17 de Samsung pointeraient le bout de leur nez le 1er septembre 2025.