Surprise chez Samsung, voici les très économiques Galaxy A16 et A16 5G avec 6 ans de mise à jour d’Android

Huit mois après avoir lancé en France les Galaxy A15 et A15 5G, Samsung revient déjà avec leurs successeurs. Sans surprise, ces téléphones se nomment A16 et A16 5G. Ils s’appuient sur les forces de leurs prédécesseurs tout en continuant de démocratiser certaines fonctionnalités haut de gamme. Nous vous les présentons quelques semaines avant leur commercialisation.

A peine l’année 2024 commençait que Samsung lançait les hostilités. La firme coréenne a annoncé les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra dès janvier, quelques semaines avant ses dates habituelles. Mais ces modèles haut de gamme étaient accompagnés d’une ribambelles de nouveaux téléphones plus abordables. Du Galaxy A05s officialisé fin 2023 jusqu’au Galaxy A55 annoncé le 11 mars dernier, en passant par les Galaxy A35, A25, A15 et A15 5G.

Lire aussi – Le Galaxy S24 FE est enfin officiel : ce smartphone a tout pour plaire, mais peut-il convaincre ?

Nous avons testé tous ces produits et avons également publié plusieurs vidéos, sur la gamme S24 et sur la gamme A de 2024. Vous pouvez retrouver une rapide présentation de ces derniers en fin de cet article. Et nous pensions que nous n’aurions plus de nouveautés sur ce segment avant la fin de l’année. C’était sans compter la concurrence chinoise qui force Samsung à anticiper ses lancements.

Samsung offre 6 ans de mise à jour à ses Galaxy A16 et A16 5G

C’est ainsi que la marque annonce aujourd’hui le lancement du Galaxy A16 et du Galaxy A16 5G. Les deux téléphones remplacent déjà les Galaxy A15 et Galaxy A15 5G qui sont disponibles en magasin depuis huit mois seulement. Cela nous parait assez court, même si les marques chinoises (Xiaomi notamment) nous ont habitués à des renouvellements très fréquents sur ce segment. Cependant, Samsung a trouvé plusieurs améliorations pour justifier ce remplacement express.

Le premier est l’écran. Il passe de 6,5 à 6,7 pouces. Il est toujours Super AMOLED, Full HD+ et 90 Hz. L’épaisseur est réduite, passant de 8,4 mm à 7,9 mm. La coque en plastique est protégée contre l’eau (certification IP54), une première pour un Galaxy A1X. Enfin, le nombre d’année de support logiciel a augmenté, passant de 4 à 6 ans, aussi bien pour le système d’exploitation que les patchs de sécurité. 6 ans de maintenance pour un téléphone à 219 euros, c'est du jamais vu !

Les Galaxy A16 et A16 5G restent très proches de leurs prédécesseurs

Pour le reste, les Galaxy A16 reprennent les acquis de ses prédécesseurs. A commencer par le processeur : MediaTek Helio G99 pour la version 4G et Samsung Exynos 1330 pour la version 5G, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 25 watts, lecteur d’empreinte digitale sur la tranche, capteur photo principal 50 mégapixels et capteur selfie 13 mégapixels. Notez l’augmentation de la définition du capteur macro à 5 mégapixels. Mais c’est anecdotique.

Les Galaxy A16 et A16 5G seront donc en vente en France dans les prochaines semaines, sans date plus précise de la part de Samsung. Il y aura trois couleurs pour chaque modèle avec des finitions brillantes pour la version 5G et des finitions mates pour la version 4G. Autre point commun entre les deux générations de téléphone, le prix ne change pas : 219 euros pour le Galaxy A16 et 249 euros pour le Galaxy A16 5G.