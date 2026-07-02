Friendslop : c’est LA grosse tendance du jeu vidéo de 2026, mais c’est quoi exactement ?

Il est probable que vous n'ayez jamais entendu le terme friendslop de votre vie et pourtant, ce nouveau genre du jeu vidéo fait actuellement un véritable carton. Mais de quoi s'agit-il exactement et surtout, pourquoi cela marche aussi bien ? On vous explique tout.

Si l'on vous demandait quels sont les jeux les plus joués sur Steam en ce moment, vous répondriez probablement les classiques Counter-Strike, DOTA 2 ou encore Apex Legends. Et vous n'auriez absolument pas tort : cela fait des années que ces jeux occupent les premières places du classement des titres les plus populaires de la plateforme, et ce, toujours au moment où sont écrites ces lignes. En revanche, il s'agirait d'une réponse incomplète.

En effet, depuis quelques semaines, un autre jeu est venu se hisser sur le podium. Vous n'avez peut-être pas entendu parler et pourtant, Meccha Chameleon est le LE jeu le plus populaire du moment. En à peine quelques jours, celui-ci s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et le compteur ne cesse de grimper. Sur les réseaux sociaux, streamers et créateurs de contenu enchaînent les parties devant des centaines de milliers de spectateurs. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

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Le friendslop, c'est quoi ?

Meccha Chameleon repose sur un principe simple, connu de tous : le cache-cache. Les joueurs se regroupent sur une petite map et doivent trouver l'endroit parfait pour passer inaperçu. Mais il y a un twist : il faut littéralement se cacher à la vue de tous. En effet, le jeu offre un système de peinture, qui permet de recouvrir son avatar des couleurs de son environnement pour mieux s'y fondre. Plus les joueurs adverses passent près de vous sans vous voir, plus vous remportez de points.

Vous l'aurez compris, les règles sont on ne peut plus simples. Tellement simple, à vrai dire, que littéralement n'importe qui peut les comprendre — et donc rejoindre une partie. C'est là la composante principale du friendslop : sa facilité d'accès. Des règles universelles, des mécaniques à peine complexes et des contrôles qui ne nécessitent pas d'avoir un brevet d'aviateur. Autrement dit, tout le monde peut jouer au friendslop.

L'autre composante est donc son aspect multijoueur. Si la partie “slop” du nom désigne les mécaniques en apparence très simples des jeux, la partie “friend” signifie que leur but principal est d'offrir un bon moment entre amis. On ne joue pas à un jeu friendslop seul, on y joue pour avoir une partie de franche rigolade avec son entourage ou avec son inconnu, accentué par le côté très “maladroit”, volontairement imparfait des jeux, pouvant mener à des situations complètement loufoques.

Pourquoi le friendslop fonctionne aussi bien ?

Aussi succincte soit-elle, cette formule fonctionne bien, et même extrêmement bien. Meccha Chameleon s'est certes vendu à plus de 10 millions de copies, mais il est loin d'être le seul. Among Us est certainement le plus connu du lot et a presque lancé la tendance à lui tout seul lors des confinements successifs de 2020. Plus récemment, on peut également citer Lethal Company ou encore Chained Together qui ont tous deux dépassé la dizaine de millions de ventes.

La facilité d'accès est donc une grosse raison de leurs succès, mais elle ne suffit pas à l'expliquer entièrement. L'autre élément à prendre en compte est bien sûr l'extrême viralité de ces jeux. Souvent divisés en courtes parties et surtout la plupart du temps complètement imprévisibles, les jeux friendslops sont les candidats idéaux pour la création de clips qui feront le tour de web.

Et de fait, c'est ce qu'ils font. Sur TikTok, les clips de Meccha Chameleon sont désormais légion et cumulent presque tous des milliers, si ce n'est des millions de vues. Encore une fois, la recette est imparable : il ne faut que quelques secondes pour comprendre les règles du jeu et, bien souvent, pas beaucoup plus pour qu'un élément totalement inattendu fasse irruption dans la vidéo. Tout ce que les réseaux sociaux et leurs algorithmes adorent.

Enfin, il faut également souligner un détail essentiel pour comprendre l'immense popularité de ces jeux : ils ne coûtent presque rien. Tous ne dépassent pas la dizaine d'euros et il faut généralement débourser à peine quelques pièces pour rejoindre leur communauté. On n'est pas sur la gratuité d'un Fortnite, mais presque.

Quelques recommandations de jeux friendslop

Si vous voulez monter dans le train de la hype et suivre la dernière tendance du moment, vous pouvez bien entendu vous lancer dans Meccha Chameleon. Mais plusieurs autres jeux sont également d'excellents représentants du phénomène.

Among Us

Celui que vous connaissez probablement tant il a tout renversé sur son passage. Sorte de loup-garou dans l'espace où vous devez retrouver le tueur parmi votre équipage.

Peak

La sensation friendslop de l'année dernière. Grimpez en groupe au sommet de la montagne — et tentez de ne pas trop vous marcher sur les pieds.

Fall Guys

Un parcours d'obstacles. 100 participants. Il ne peut en rester qu'un.

Lethal Company

Explorez des mines peu accueillantes et récupérez le plus de ressources pour votre employeur. Aussi, ne mourez pas.