French Days Galaxy A54 : le modèle 256 Go du smartphone Samsung est à 399 €

Vous voulez vous offrir le Galaxy A54 ? Pour les French Days 2023, Orange et Sosh vous proposent le modèle 256 Go du smartphone Samsung tout en profitant d'une réduction totale de 150 euros. Toutes les informations à connaître sont à lire dans la suite de l'article.

Après le Galaxy S23 (256 Go) à moins de 690 euros, c'est au tour d'un autre smartphone Samsung de la gamme Galaxy qui est à l'honneur chez Orange et Sosh. Dans le cadre des French Days 2023, le Galaxy A54 bénéficie d'une réduction totale de 150 euros.

Proposé dans sa version 256 Go et dans un coloris noir ou lavande, le smartphone 5G de la marque coréenne est vendu au prix de 449 euros au lieu de 549 euros jusqu'au mardi 9 mai prochain ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part des deux opérateurs. De plus, le smartphone est éligible à un bonus de reprise de 50 euros. Si on prend en compte la remise immédiate et le bonus de reprise, le Samsung Galaxy A54 (256 Go) revient alors à 399 euros.

Fourni sans chargeur secteur, le Galaxy A54 lié au bon plan Orange/Sosh est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectivité, le Wi-Fi 6 (ax), le NFC, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont essentiellement de la partie. Besoin de plus d'infos ? Jetez alors un oeil à notre article consacré au test du Samsung Galaxy A54.