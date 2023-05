French Days Galaxy S23 : le smartphone Samsung (256 Go) est à prix cassé

Orange et Sosh ont décidé de casser le prix du Galaxy S23. À l'occasion des French Days 2023, les deux opérateurs français proposent une réduction totale de 330 euros sur l'achat de la version 256 Go du smartphone Samsung.

Jusqu'au mardi 9 mai inclus, pour les French Days 2023, Orange et Sosh vous permettent de bénéficier d'une réduction totale de 330 euros sur l'achat du Galaxy S23. Disponible dans un coloris noir et sa version 256 Go, le smartphone Samsung passe de 1019 euros à 839 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 180 euros.

De plus, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 150 euros, à condition de rendre un ancien appareil en boutique Orange via le mode Click & Collect. Grâce à la remise immédiate et au bonus de reprise, le Samsung Galaxy S23 revient donc à 689 euros.

À propos de ses principales caractéristiques, le Galaxy S23 de Samsung est doté d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez découvrir notre prise en main du Samsung Galaxy S23 et notre article lié au test du Galaxy S23.