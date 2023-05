Fnac/Darty baisse le prix du Honor Magic5 Lite avec des écouteurs sans fil

Un pack comprenant un smartphone 5G et une paire d'écouteurs sans fil de la marque Honor font l'objet d'une offre intéressante sur les sites du groupe Fnac/Darty. Le Honor Magic5 Lite et les Honor Earbuds X3 sont effet proposés à moins de 300 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK HONOR MAGIC5 LITE (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK HONOR MAGIC5 LITE (DARTY)

Le groupe Fnac/Darty profite des French Days 2023 pour proposer à ses clients respectifs un pack incluant notamment le Honor Magic5 Lite pour moins de 300 euros. Affiché en temps normal à 379 euros, le bundle comportant le Honor Magic5 Lite et les écouteurs Honor Earbuds X3 est actuellement vendu à 299 euros ; soit une remise immédiate de 80 euros de la part des deux sites e-commerce.

Pour rappel, le Magic5 Lite est le successeur du Honor Magic4 Lite 5G. Il s'agit d'un smartphone de milieu de gamme doté d'un écran AMOLED à bords incurvés de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et une fréquence de balayage de 120 Hz.

On retrouve également une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage non extensible de 128 Go, le processeur Snapdragon 695 2, une batterie de 5100 mAh et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MagicUI. Pour terminer, l'APN du téléphone est composé d'un triple capteur principal de 64 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.