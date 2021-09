Le realme 7 Pro est à son meilleur prix pour les French Days, vite !

C'est probablement le bon moment de craquer sur le realme 7 Pro ! Pour l'ultime jour des French Days 2021, le smartphone de la marque chinoise est proposé par Rue du Commerce à moins de 230 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

À l'occasion du dernier jour des French Days Rue du Commerce 2021, le site marchand français effectue une belle offre sur l'achat d'un smartphone 4G.

Jusqu'à ce soir et ce, dans la limite des stocks disponibles, le realme 7 Pro proposé dans son coloris gris est à 229 euros au lieu de 249 euros. La réduction de 20 euros se fait avec le coupon COCORICO20 qui doit être saisi au cours de l'étape du panier. Pour information, seul le retrait en point relais permet d'avoir la livraison gratuite.

Concernant les caractéristiques du smartphone, le realme 7 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur Realme UI. Pour la partie photo, le téléphone est équipé d'un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.