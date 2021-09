Mi 11 Lite : grosse chute de prix sur le smartphone 5G Xiaomi, vite !

C'est certainement l'une des bonnes affaires du moment concernant le Mi 11 Lite ! Ce mercredi 29 septembre 2021 seulement, le smartphone 5G de Xiaomi atteint les 259 euros grâce à code promotionnel et à une offre de remboursement. Focus sur ce nouveau bon plan.

Direction la plateforme Rakuten où, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger, le Xiaomi Mi 11 Lite fait l'objet d'une grosse chute de prix.

Jusqu'à ce soir, le smartphone compatible 5G et disponible dans son coloris vert est à 309 euros au lieu de 399 euros ; ce qui correspond à une réduction de 90 euros de la part du site marchand. Pour obtenir le tarif réduit, il faut notamment saisir le coupon RAKUTEN20 qui est à saisir durant l'étape de la commande. Mais ce n'est pas tout ! Le Xiaomi Mi 11 Lite est éligible à une offre de remboursement de 50 euros qui est valable avant le 7 novembre prochain. Grâce à cette ODR, le prix de revient du smartphone atteint les 259 euros.

Du côté de ses principales caractéristiques, le Mi 11 Lite de Xiaomi associé à ce bon plan est un smartphone qui possède un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 780, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4250 mAh et le système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, l'appareil est composé d'un triple capteur de 64 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.

