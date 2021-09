Poco X3 Pro 128 Go : l’excellent smartphone Xiaomi passe sous les 200 € !

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour vous procurer le Poco X3 Pro à un prix abordable. Le site marchand français propose en effet l'excellent smartphone Xiaomi sous les 200 euros. Une offre qui est bien sûr à ne pas rater !

Alors que les French Days Cdiscount 2021 arriveront à leurs termes ce lundi 27 septembre, le célèbre site e-commerce français en profite pour faire baisser le prix du modèle 128 Go du Poco X3 Pro.

Vendu au tarif conseillé de 249,90 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro est actuellement à 199,90 euros sur le site Cdiscount ; ce qui correspond à une réduction de 50 euros. Pour information, les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile ou en point relais.

À propos de ses caractéristiques principales, le Poco X3 Pro est un téléphone qui embarque un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 860, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 5 160 mAh compatible avec la charge rapide à 33 W et le système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, l'appareil est doté d'un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Pour plus d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre article consacré au test du Poco X3 Pro.