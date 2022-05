French Days : chute de prix sur le OPPO Find X5 Lite

Le Find X5 Lite, l'un derniers smartphones signés OPPO, est victime d'une chute de prix à l'occasion des French Days 2022. Le téléphone 5G est en effet proposé par la boutique Orange sous la barre des 280 euros seulement.

Après le Xiaomi 11T avec 290 euros de réduction, c'est au tour d'un autre smartphone 5G de faire l'objet d'un deal intéressant chez Orange à l'occasion des French Days 2022.

Jusqu'à ce lundi 9 mai inclus, le OPPO Find X5 Lite disponible dans un coloris noir est à 429 euros au lieu de 499 euros sur la boutique en ligne Orange ; ce qui fait une remise immédiate de 70 euros de la part de l'opérateur. Une réduction supplémentaire de 150 euros est appliquée si le retrait du téléphone se fait grâce au mode Click & Collect. Avec cette autre remise, le prix du modèle allégé des OPPO Find X5 Series atteint les 279 euros.

Dévoilé en même temps que le Find X5 et le Find X5 Pro, le Find X5 Lite du constructeur OPPO est un téléphone qui embarque un écran de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 × 1080 pixels, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 256 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD), un processeur MediaTek Dimensity 900 et une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 65W. L'ensemble fonctionne sous le système Android avec une interface ColorOS. Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un capteur principal de 64 MP, un objectif Ultra Grand Angle de 8 MP, un objectif Macro de 8 MP et un capteur frontal de 32 MP.