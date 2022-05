French Days : prix imbattable sur l’excellent Xiaomi 11T 5G

Un smartphone 5G de la marque Xiaomi fait l'objet d'un bon plan à saisir sur la boutique en ligne Orange. Pendant les French Days, le Xiaomi 11T peut être obtenu à 279 euros grâce à une réduction totale de 290 euros.

Vous avez jusqu'à ce lundi 9 mai 2022 inclus pour profiter d'une offre promotionnelle sur le Xiaomi 11T chez Orange. Dans le cadre des French Days 2022, le numéro 1 des télécoms vous propose sur sa boutique en ligne la version 128 Go du smartphone au prix de 429 euros au lieu de 569 euros ; soit une remise immédiate de 160 euros de la part d'Orange.

Mais ce n'est pas tout ! Par l'intermédiaire du mode Click & Collect, le tarif du téléphone atteint les 279 euros via un bonus de reprise de 150 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange.

Dévoilé en même temps que la version Pro, le Xiaomi 11T est doté d'un écran plat AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide à 120W et du système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche MIUI. La partie photo se compose notamment d'un capteur principal de 108 MP et d'une caméra frontale de 16 MP.