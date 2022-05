French Days : jusqu’à 160 euros de réduction sur une sélection de smartphones

L'enseigne E. Leclerc fête l’édition printanière des French Days 2022. À cette occasion, le groupe français de la grande distribution propose des promotions intéressantes sur des smartphones issus de célèbres marques.

Notre sélection smartphones chez E. Leclerc

Jusqu’au lundi 9 mai 2022, il est possible de se procurer un smartphone à prix réduit dans le cadre des French Days sur le site E. Leclerc. Parmi les téléphones les plus abordables en termes de prix, on retrouve notamment le OPPO A94 compatible 5G. Le téléphone du constructeur chinois est en effet proposé à 279 euros au lieu de 329 euros.

Disponible dans un coloris bleu, le OPPO A94 dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 128 Go et d’une batterie de 4300 mAh avec charge rapide. L’ensemble fonctionne avec le système d’exploitation mobile Android. Côté photo, on retrouve notamment un capteur principal de 48 MP.

En savoir plus sur le OPPO A94 5G

Pour 70 euros supplémentaires, il existe le Xiaomi 11 Lite au tarif de 349 euros ; soit 50 euros de moins par rapport à son prix conseillé.

Également compatible avec la 5G, le modèle allégé du Xiaomi 11 proposé dans un coloris noir par E. Leclerc embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 780, un écran de 6,55 pouces avec une fréquence d’affichage de 90 Hz, une batterie de 4250 mAh avec une charge rapide de 33W et une capacité de stockage de 128 Go.

Pour les fans de photos en tous genres, le smartphone est essentiellement équipé d’un capteur principal de 64 MP et un capteur frontal de 20 MP pour les adeptes des selfies.

Pour la connectique, le Wifi 6, le Bluetooth 5.2 (idéal pour connecter d’autres appareils en sans-fil), le NFC, le GPS et le port USB-C sont de la partie.

Profiter de l’offre E. Leclerc sur le Xiaomi 11 Lite

Enfin, terminons notre sélection de smartphones des French Days de E. Leclerc avec le très bon Samsung Galaxy S21 FE qui bénéficie de 160 euros de remise. Grâce à cette réduction, le prix du téléphone passe de 759 euros à 599 euros.

La version Fan Edition du Galaxy S21, sortie au début de l’année 2022, est un smartphone 5G qui a la particularité d’avoir un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une protection Corning Gorilla Glass 7 et disposant de la technologie HDR10+. L’appareil est aussi doté d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’une caméra frontale de 32 MP et d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide par induction. Le tout fonctionne avec l’OS mobile Android 12 associé à une surcouche One UI.

Cliquez ici pour voir l’offre E. Leclerc sur le Samsung Galaxy S21 FE

D’autres smartphones sont également proposés en promotion. Pour cela, rendez-vous sur la page dédiée du site E. Leclerc. Et pour rappel, les offres promotionnelles prennent fin ce lundi 9 mai.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par E.Leclerc.