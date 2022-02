Oppo Find X5, X5 Pro, X5 Lite : les fiches techniques complètes dévoilées avant leur lancement

Les Find X5, X5 Pro et X5 Lite sont probablement les smartphones d’Oppo les plus attendus de l’année, et les fiches techniques de tous les appareils ont déjà entièrement fuité avant même la présentation officielle.

Alors qu'Oppo s’apprête à dévoiler trois nouveaux smartphones à l’occasion d’une conférence le 24 février prochain à 12 heures, nous savons déjà tout à leur sujet. Sur son compte Twitter, le leaker @TechInsiderBlog a déjà publié les caractéristiques techniques officielles de tous les appareils : le Find X5 Pro, le Find X5 et le Find X5 Lite.

Oppo Find X5 Lite : un Reno 7 5G avec une moustache

Lorsque l’on regarde la fiche technique du Find X5 Lite, on constate que le smartphone de milieu de gamme n’est autre qu’un Reno 7 5G sous un autre nom. On retrouve un processeur MediaTek Dimensity 900 accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X ainsi qu’un écran AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire SuperVOOC 2.0 65 W. Pas de recharge rapide sans fil sur ce modèle, mais on peut noter la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, d’une certification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussière et des haut-parleurs stéréo.

Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur de 2 MP. Les selfies sont assurés par un capteur de 32 MP Sony IMX615 sur tous les modèles. Contrairement aux versions plus onéreuses, le Find X5 Lite doit se contenter de ColorOS 12.1 avec Android 11, tandis que les Find X5 et X5 Pro ont droit à Android 12.

Find X5 Pro : le smartphone haut de gamme d’Oppo pour 2022

Comme l’avait déjà annoncé Oppo il y a plusieurs mois, le Find X5 Pro est bien propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 12 Go de RAM LPDDR5. Le smartphone s’aligne donc en termes de puissance sur ses concurrents principaux, le OnePlus 10 Pro ou encore le Xiaomi 12 Pro.

À l’avant, on retrouve un écran AMOLED WQHD+ (3216 x 1440 pixels) LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Le smartphone s’annonce beaucoup plus autonome que son prédécesseur, le Find X3 Pro, puisqu’il embarque cette année une batterie de 5000 mAh. Celle-ci supporte la recharge rapide filaire 80 W capable de recharger le smartphone en 34 minutes. La recharge sans fil est, elle, de 50 W, et la recharge inversée de 15 W. Le smartphone est certifié IPX68.

La photo est surement la partie la plus intéressante du smartphone. On retrouve trois caméras, dont un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 13 MP. Le Find X5 Pro abandonne donc le capteur microscope du modèle précédent, mais est conçu cette année en partenariat avec Hasselblad, comme les smartphones haut de gamme de OnePlus. Oppo annonce que le Find X5 Pro est capable de capturer des clichés en 10 bits. De plus, on retrouve un NPU maison MariSilicon X, qu’Oppo qualifie de « meilleur du monde ». Son objectif serait d’améliorer la qualité des clichés, et notamment ceux en basse luminosité. Le Find X5 Pro serait ainsi capable d’enregistrer des vidéos en 4K en Ultra Night mode.

Find X5 : un Find X5 Pro un peu plus petit, et un peu moins puissant

Le Find X5 classique n’est pas très différent du Find X5 Pro. On retrouve la même configuration photo à trois caméras avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, le téléobjectif de 13 MP, Hasselblad ainsi que la puce MariSilicon X, mais le smartphone utilise un processeur moins puissant.

En effet, il doit se contenter du Snapdragon 888 de la génération précédente. L’écran est également plus petit. Il s’agit d’une dalle AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La batterie est par conséquent revue à la baisse, à 4800 mAh. La recharge filaire demeure à 80 W, mais la recharge sans fil est bridée à seulement 30 W. Enfin, le smartphone est certifié IP54.