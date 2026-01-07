Dyson V8 Advanced : belle chute de prix sur l’excellent aspirateur pour le début des Soldes, vite !

Vous rêvez de vous offrir un Dyson depuis des années, mais vous ne pouvez vous résoudre à dépenser plusieurs centaines d’euros dans un aspirateur balai ? Alors profitez des soldes d’hiver qui viennent de commencer pour passer à l’action. Le prix du Dyson V8 Advanced voit son prix chuter de 150 euros !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous cherchez un modèle d’aspirateur balai performant et durable, vous avez forcément regardé les différents modèles proposés par Dyson. Mais les prix élevés sont souvent dissuasifs et de nombreux consommateurs se tournent vers des modèles souvent décevants à l’utilisation.

Heureusement, il existe une solution pour s’offrir un Dyson à un prix raisonnable. Cette solution, ce sont les soldes d’hiver. En effet, en ce moment, Boulanger propose le Dyson V8 Advanced pour seulement 249 euros au lieu de 399 euros. C’est une très belle baisse de prix de presque 40%.

Dyson V8 Advanced à prix cassé pendant les soldes

Le Dyson V8 est un modèle mythique de la marque britannique. Mais plutôt que de continuer à proposer à la vente un produit vieillissant, Dyson a décidé d’en faire une version plus moderne et performante avec un rapport qualité-prix plus agressif que les autres modèles de la gamme. Son nom : le Dyson V8 Advanced.

Déjà, le Dyson V8 Advanced s’avère efficace sur toutes les surfaces : les parquets et carrelages bien sûr mais aussi les tapis et moquettes. Pour cela, il dispose d’un moteur avec une puissance d’aspiration maximale de 130 airwatts et d’une brosse motorisée ultra efficace qui s’offre le luxe d’être équipé d’un système qui empêche l’emmêlement des cheveux et des poils d’animaux.

Autre élément primordial pour obtenir un intérieur plus propre et sain : le système de filtration. Dyson a ainsi amélioré le système de filtration du V8 puisqu’il capture dorénavant 99,99 % des particules de 0,3 µm ou plus. C’est un point qui n’est pas très visible mais qui changera la vie des personnes allergiques notamment.

L’autonomie peut atteindre jusqu’à 40 minutes d’utilisation. C’est parfait pour nettoyer une maison ou un appartement sans devoir se recharger en cours de route. Il est à noter qu’un effort a été fait sur le poids puisqu’il ne pèse que 2,5 kg. Il est donc facilement maniable par tout le monde. Enfin, vous pouvez transformer très facilement le Dyson V8 Advanced en aspirateur à main pour votre voiture, vos meubles ou les recoins difficilement accessibles.