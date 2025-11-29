Dyson V8 Advanced : le prix de l’aspirateur continue de chuter pour le Black Friday, vite !

Vous voulez vous offrir un excellent aspirateur balai mais vous n’avez pas le budget pour un Dyson ? Pendant le Black Friday, si ! Le prix du Dyson V8 Advanced est le plus bas jamais enregistré pour seulement 219 euros. C’est l’une des meilleures affaires du moment !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Dyson est aux aspirateurs ce qu’Apple est ordinateurs portables. Ils proposent des modèles toujours plus perfectionnés et performants mais à des prix prohibitifs. Heureusement, pendant le Black Friday, il est possible de s’offrir le Dyson V8 Advanced à prix cassé.

Normalement vendu pour 399 €, le Dyson V8 Advanced est disponible sur Rakuten à 249 €. C’est déjà un bon prix, surtout que le vendeur est Boulanger. Mais pour obtenir le meilleur prix, il faut rajouter le code promo BOULANGER30 au moment du paiement. Vous obtiendrez 30 euros de réduction supplémentaire immédiate. Le prix passe donc à seulement 219 euros. Cela représente une baisse de prix de 180 euros et c’est surtout le prix le plus bas jamais enregistré pour un aspirateur balai Dyson.

En plus, la livraison à domicile est gratuite. Et si jamais vous êtes pressé, vous pouvez le retirer en une heure dans un magasin Boulanger. Et en payant avec Paypal, vous pouvez payer en 4 fois sans frais.

Black Friday : promotion exceptionnelle sur le Dyson V8 Advanced

Le Dyson V8 Advanced est une version modernisée du mythique modèle V8 d’origine. Il a été repensé pour être plus performant et mieux pensé pour les usages quotidiens.

Cet aspirateur balai est efficace sur tous types de surfaces : parquet, carrelage, tapis ou moquette. Son moteur offre une puissance d’aspiration maximale de 130 airwatts. Associé avec sa nouvelle brosse motorisée, il ne passe à côté d’aucun déchet ni poussière. En plus, cette brosse démêle automatiquement les cheveux et les poils. C’est un vrai plus pour les foyers avec animaux ou pour les personnes avec des cheveux longs.

Dyson a aussi amélioré le système de filtration. Ainsi, le V8 Advanced capture 99,99 % des particules de 0,3 µm ou plus, assurant un air expulsé plus propre et sain, notamment pour les personnes allergiques. Deux modes d’utilisation sont disponibles. Le mode standard offre jusqu’à 40 minutes d’autonomie pour un entretien régulier. Le mode Boost déploie lui toute la puissance du moteur pendant 7 minutes pour arriver à bout des zones les plus tenaces.

Avec un poids d’environ 2,5 kg, l’appareil n’est pas trop lourd et reste agréable à manipuler. Il peut aussi se convertir aussi en aspirateur à main, pratique pour les escaliers, l’intérieur d’une voiture ou les tissus d’ameublement.