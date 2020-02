Free lance une nouvelle vente privée Freebox Revolution ce soir dès 19 heures

Après avoir lancĂ© il y a quelques jours une vente privĂ©e sur son forfait mobile 100 Go, Free ne s’arrĂŞte plus et lance ce mardi 25 fĂ©vrier 2020 Ă partir de 19 heures, une opĂ©ration similaire, portant cette fois-ci sur l’abonnement internet Ă la Freebox Revolution comme le suggère l’illustration prĂ©sente sur le site Veepee.fr.Â

Alors que la vente privĂ©e portant sur le forfait Free Mobile 100 Go Ă 9.99 € + Xiaomi Redmi Note 8T offert est encore d’actualitĂ© jusqu’au 26 fĂ©vrier 2020, l’opĂ©rateur s’apprĂŞte Ă en lancer une nouvelle dès ce soir 19 heures. Il s’agit d’une offre sur l’abonnement Ă la Freebox Revolution avec TV by Canal.

La dernière fois que l’on a vu Free proposer la Freebox Revolution en vente privĂ©e, c’Ă©tait en septembre dernier au prix de 9.99 € par mois pendant un an avec un engagement de 12 mois (puis 39,99 euros mensuels une fois la pĂ©riode d’un an Ă©coulĂ©e).

Il y a fort Ă parier que c’est la mĂŞme offre qui sera proposĂ©e dès ce soir Ă partir de 19 heures. Le compte Ă rebours est lancĂ©, rendez-vous dans quelques heures pour en savoir plus et ĂŞtre fixĂ© sur cette nouvelle vente privĂ©e disponible sur le site Veepee.fr.