Ce forfait Free Mobile 5G avec 160 Go de data n’est vraiment pas cher

Free Mobile revient sur le devant de la scène en dévoilant une offre mobile pas chère. En ce moment, l'opérateur permet à ses nouveaux clients de souscrire à un forfait 5G incluant 160 Go de data pour moins de 11 euros par mois.

L'opérateur Free Mobile donne la possibilité à ses nouveaux abonnés de bénéficier d'un forfait mobile 5G pas cher. Actuellement, il est possible de souscrire au forfait Free Mobile 160 Go au prix mensuel de 10,99 euros pendant une durée d'un an. Au terme de la période des 12 mois, le forfait passera au tarif de 19,99 euros par mois avec 300 Go de données mobiles. Mais comme l'offre est sans engagement, la résiliation pourra être effectuée afin de souscrire à un autre forfait chez un autre opérateur.

Hormis les 160 Go de data utilisables en France métropolitaine avec une couverture en 5G/4G, le forfait Free Mobile contient aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), ainsi que 25 Go de data en 4G depuis l’Europe et les DOM. Et cerise sur le gâteau ! Free offre son service de streaming OQEE.

Au cours de l'étape de la souscription, sachez que la carte SIM facturée à hauteur de 10 euros par Free sera expédiée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier. Et si l'offre Free Mobile ne vous convainc pas, vous pouvez toujours consulter notre article qui vous permettra de trouver le meilleur forfait mobile 5G du moment.