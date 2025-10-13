Le Wi-Fi 8 débarque, préparez-vous à une connexion enfin stable partout chez vous

Le Wi-Fi 8 s’apprête à succéder au Wi-Fi 7, à peine lancé. Cette nouvelle génération promet de mettre fin aux coupures et aux ralentissements dans les foyers connectés. Un premier test réussi montre que la technologie avance plus vite que prévu.

Depuis quelques années, chaque génération de Wi-Fi améliore notre façon de nous connecter. Le Wi-Fi 6, lancé en 2019, a apporté plus de vitesse et une meilleure gestion des appareils multiples. Sa version 6E a ajouté la bande de fréquence 6 GHz, permettant des échanges plus rapides sur de courtes distances. Plus récemment, le Wi-Fi 7 a encore repoussé les limites, atteignant jusqu’à 46 Gbit/s dans des conditions idéales. Pourtant, malgré ces progrès, les réseaux restent parfois instables lorsque trop d’appareils se partagent la même box.

Pour résoudre ce problème, TP-Link a dévoilé le premier prototype fonctionnel de Wi-Fi 8. Ce test, décrit comme une « étape critique », confirme la viabilité du nouveau standard, encore en développement. Conçu en partenariat avec plusieurs acteurs de l’industrie, le Wi-Fi 8 (802.11bn) pourrait être intégré à des routeurs et smartphones avant même sa validation officielle, prévue vers 2028 par l’organisme IEEE.

Le Wi-Fi 8 mise sur la stabilité plutôt que sur la vitesse

Selon Qualcomm, qui participe à sa conception, le Wi-Fi 8 ne cherche plus seulement à accélérer les débits, mais à stabiliser la connexion dans les environnements surchargés. Il utilisera toujours les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, avec une bande passante maximale de 320 MHz et un débit théorique de 23 Gbit/s. L’objectif est de réduire les coupures et le décalage quand plusieurs appareils (TV, consoles, enceintes connectées) fonctionnent en même temps.

Le Wi-Fi 8 devrait aussi améliorer la portée et la réactivité lorsque l’on s’éloigne du routeur ou que l’on se déplace dans la maison. Cette évolution vise à offrir une stabilité proche d’une connexion filaire, essentielle pour le jeu en ligne, le streaming ou les appels vidéo. Si le calendrier se confirme, cette technologie pourrait commencer à équiper les box Internet et les appareils grand public d’ici la fin de la décennie. De quoi espérer, dans quelques années, une connexion enfin fluide dans chaque pièce de la maison, sans câble et sans prise de tête.