Free enrichit son offre, le lancement de GTA 6 approche, c’est le récap’ de la semaine

La fusée de Musk impressionne, Free ajoute 7 chaînes gratuites, une fuite dévoile le prix de GTA 6, c’est le récap’ de la semaine.

SpaceX dévoile les performances colossales de Starship, Free ajoute 7 nouvelles chaînes sans surcoût pour ses abonnés Freebox, et GTA 6 fait parler de lui avec une fuite sur son prix. Pendant ce temps, Samsung change sa méthode pour accélérer les mises à jour Android, et Nintendo déploie une nouvelle version logicielle pour toutes les Switch.

GTA 6 : un possible retard, mais pas de mauvaise surprise côté prix

Alors que c’est probablement le jeu le plus attendu, GTA 6 pourrait finalement sortir un peu plus tard que prévu. D’après la leakeuse Millie A, Rockstar envisagerait de repousser la sortie à septembre 2026, au lieu du 26 mai. En revanche, pas de mauvaise surprise côté tarif, l’édition standard serait bien vendue 79,99 €, avec des versions Deluxe et Premium à 99,99 € et 119,99 €. Une édition spéciale avec la future PS5 Pro serait aussi prévue, avec des offres dès le lancement.

Starship : Elon Musk promet une poussée trois fois plus puissante que la Saturn V

Elon Musk a révélé de nouveaux détails sur Starship, la fusée géante de SpaceX. L'appareil serait deux fois plus lourd que la Saturn V, avec une poussée trois fois supérieure. L’objectif est d’emporter plus de 100 tonnes de matériel, de viser Mars dès les prochaines années, et d’assurer des relances express grâce à une réutilisation rapide. Plusieurs défis techniques restent à relever, mais Musk vise des progrès dès 2026.

Free propose 7 nouvelles chaînes à ses abonnés Freebox

Free enrichit son bouquet TV avec 7 nouvelles chaînes accessibles gratuitement pour tous les abonnés Freebox. Vous pouvez dès aujourd’hui retrouver des programmes variés comme des reportages avec BFM Grands Reportages, des débats en continu sur RMC Talk Info, des documentaires spectaculaires via RMC WOW, ou encore du mystère, de l’automobile et du voyage avec RMC Mystère, RMC Mecanic, RMC Alerte Secours et RMC J’irai dormir chez vous. Tout est disponible depuis la mosaïque TV (canal 27) ou via l’application OQEE.

Samsung accélère le rythme des mises à jour Android

Samsung adopte une nouvelle méthode de développement pour livrer One UI 8 plus rapidement. En utilisant le modèle “Trunk Stable”, déjà appliqué par Google, la marque va pouvoir intégrer les nouveautés dans le système principal sans passer par des branches parallèles. Ceci permettra des mises à jour plus fluides, mieux synchronisées avec Android et disponibles plus tôt sur les smartphones Galaxy. One UI 8, basé sur Android 16, devrait arriver plus vite que prévu.

Nintendo Switch : une mise à jour discrète mais importante

Nintendo déploie une nouvelle mise à jour 20.3.0 sur toutes les Switch, anciennes comme récentes. Aucun changement visible dans l’interface, mais des améliorations sous le capot pour renforcer la stabilité du système et corriger des bugs. Comme souvent, la firme reste vague sur les détails, mais des joueurs évoquent de meilleures compatibilités sur certains jeux ou des ajustements pour la Switch 2. Pas de VRR pour le moment, mais on vous recommande toutefois de faire la mise à jour, surtout pour les correctifs de sécurité.

Nos tests de la semaine

Bluetti Apex 300 : une polyvalence impressionnante

La Bluetti Apex 300 impressionne par sa capacité élevée, sa puissance de sortie et ses nombreuses options d’évolution. Modules externes, charge rapide, refroidissement efficace, interface simplifiée, tout est là pour une utilisation polyvalente, à la maison ou en déplacements. Cela étant dit, certains utilisateurs pourraient être freinés par son poids de près 40 kg et l’absence de câbles supplémentaires qui est un peu frustrante pour le prix.

OnePlus Nord 5 : un bon choix pour (presque) tout le monde

Le OnePlus Nord 5 coche beaucoup de cases : bon écran OLED, très bonne autonomie en streaming, recharge rapide 80 W, photos réussies et surcouche complète. On apprécie aussi ses bords très fins, son dos mat, et les 4 années de mises à jour Android. Mais tout n’est pas parfait : lors de notre test, nous étions déçus de constater que le OnePlus Nord 5 n’est pas étanche, qu’il est privé de microSD et d’eSIM, et surtout que de nombreuses fonctions IA ne sont pas encore francisées.

