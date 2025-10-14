La mise à jour One UI 8 arrive sur de nouveaux smartphones Samsung

Le déploiement de One UI 8 poursuit son bonhomme de chemin. Trois nouveaux modèles de smartphones Samsung prétendent désormais à recevoir la mise à jour.

Samsung continue de déployer One UI 8 sur de nouveaux appareils. Si votre smartphone n'a pas encore été mis à jour vers la dernière version majeure de la surcouche logicielle de Samsung, basée sur Android 16, votre tour est peut-être venu. Pour rappel, One UI 8 reprend les bases posées par One UI 7, qui avait apporté de nombreux changements d'interface et dans les animations, pour l'optimiser et en corriger des erreurs. One UI 8 est donc une version de transition, alors que One UI 8.5, attendu prochainement, devrait offrir plus de nouveautés.

Dans tous les cas, installer One UI 8 sur son mobile ne peut être que bénéfique. Et ce sont trois nouveaux modèles qui sont en train de recevoir la mise à jour. Il s'agit des Galaxy A53, A33 et XCover 7 Pro. Comme souvent, ce sont les utilisateurs en Corée du Sud qui sont servis les premiers. Mais Samsung ne tarde jamais à déployer ses versions stables à l'international. One UI 8 sera rendu disponible en France très bientôt, peut-être dans les heures ou jours qui viennent.

One UI 8 disponible sur les Galaxy A53, Galaxy A33 et Galaxy XCover 7 Pro

Le Galaxy A53 et le Galaxy A33 sont deux smartphones de milieu de gamme lancés sur le marché en 2022. Il est appréciable de constater que Samsung parvient enfin à mettre à niveau des mobiles qui ne soient plus si récents et qui ne font pas partie de la catégorie premium aussi rapidement après ses appareils prioritaires. On espère que ce sera aussi le cas pour des mises à jour futures plus ambitieuses.

Le Galaxy XCover 7 Pro est quant à lui sorti cette année 2025. Si vous n'en avez pas entendu parler, ce n'est pas très surprenant. Il s'agit d'un modèle destiné aux entreprises, et pas vraiment au grand public. Il ne vise pas des performances de haute volée ou une bonne qualité photo, mais une robustesse à toute épreuve. Il est conçu pour résister aux températures extrêmes, aux chutes, à la poussière et aux vibrations.